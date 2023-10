"Zes e ampliamento porti, segnali positivi per le nuove sfide del lavoro"

VASTO. La classe dirigente della Cisl AbruzzoMolise si è riunita oggi a Vasto, in occasione dell'Assemblea organizzativa, dal titolo "La Cisl guida l'innovazione: Persona-Lavoro-Sociale-Giustizia", con l'obiettivo di rilanciare un modello organizzativo più efficace e al passo con i tempi, più vicino agli iscritti, alle donne, ai giovani e ai pensionati, nonché capace di affrontare le nuove sfide del movimento sindacale.

L'assise cislina che si è svolta alla presenza del Segretario Nazionale della Cisl Giorgio Graziani e ha coinvolto oltre 250 invitati tra dirigenti, delegati ed ospiti. Partecipazione e persona al centro dei temi dibattuti, valori alla base dell'attività sindacale della Cisl nei territori e che hanno trovato concretezza nell'introduzione del segretario generale Giovanni Notaro e nella relazione del segretario organizzativo Riccardo Gentile. Ad aprire i lavori il segretario generale della Fnp Cisl AbruzzoMolise, Mario Gatti, e le conclusioni sono state affidate al segretario nazionale Graziani che ha posto l'attenzione sulla Legge di Bilancio e le preoccupazioni per gli attentati e la guerra, ribadendo la necessità di tutelare i salari e le pensioni, a partire dalla Legge d'iniziativa popolare della Cisl sulla partecipazione. Il Segretario generale Notaro ha sottolineato: "Negli ultimi anni vi è stata una deriva che può avere tanti nomi, tante cause, tanti alibi e tante responsabilità, resta però il fatto che siamo sempre di più di fronte ad una situazione incontrollata con l'aumento delle disuguaglianze e della povertà nelle nostre comunità, crepe e distanze che si sono allargate con la pandemia, le guerre e le loro conseguenze, a partire dalla crisi energetica".

E ancora, al centro del dibattito, lo spopolamento, l'abbandono dei territori, la fuga dei cervelli, dei giovani, delle famiglie, fenomeni sempre più accentuati, nelle aree interne e non solo. "Bisogna costruire una governance territoriale capace di attivare il confronto con le istituzioni e la condivisione delle strategie e degli obiettivi, in vista anche dell'ampio processo di riprogrammazione dove la Cisl vuole giocare un ruolo da protagonista per il futuro dello sviluppo e della crescita. Per governare i grandi cambiamenti dobbiamo rimettere la dignità della persona e il protagonismo del lavoro al centro dei processi di crescita personali e collettivi ma non dobbiamo mai dimenticare che oltre alla dignità c'è il tema dell'integrità fisica della persona", hanno detto i rappresentanti sindacali. ll Segretario Gentile, invece, ha fatto il punto sulle politiche organizzative e sull'attività del sindacato in Abruzzo e in Molise con lo sguardo verso un futuro che cambia: "Un struttura complessa quella del sindacato che punta all'innovazione per rispondere ai nuovi bisogni e alle mutevoli dinamiche del contesto sociale, che opera con una presenza capillare territoriale che va dai ruoli di rappresentanza ai servizi di consulenza e assistenza nelle sedi alle quali si rivolgono ogni giorno lavoratrici e lavoratori, pensionati, giovani, immigrati. La formazione è la chiave di lettura per superare questa impasse, puntare alle competenze interne ed esterne della Cisl, investendo in risorse umane giovanili per poter sviluppare la capacità di lettura dei nuovi fabbisogni, soprattutto di una nuova povertà che si nasconde nelle periferie fisici e esistenziali".

I contributi dell'Assemblea portano alla redazione di un documento conclusivo della Cisl AbruzzoMolise, dove sono state delineate le strategie di una politica organizzativa sindacale, per i prossimi anni, capace superare le difficoltà dando spazio ai nuovi bisogni e che guida l'innovazione in un percorso di cambiamento e di transizione non solo economico, sociale, e pre al centro la persona ambientale, ma anche culturale e mettendo sempre al centro la persona.

Tra i presenti anche il presidente Nazionale Inas Petteni. Molti e interessanti gli interventi dei dirigenti delle organizzazioni invitate, tra cui è spiccato quello del presidente dell'Anteas Molise Luigi Pietrosimone che ha ribadito la necessità di agire per e tra la gente sottolineando il valore importante del volontariato.

Galleria fotografica