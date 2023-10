Stellantis Pro One: parte l’offensiva dei veicoli commerciali per rafforzare la leadership globale

TERMOLI. Novità in arrivo per il futuro parco dei veicoli commerciali di Stellantis, che ha presentato Pro One, offensiva strategica del business veicoli commerciali con la quale punta a raggiungere la leadership globale e che comprende le offerte professionali di sei marchi iconici del Gruppo: Citroën, Fiat, Opel, Peugeot, Ram e Vauxhall.

Da rimarcare come uno dei poli produttivi più importanti, sia per volumi che per occupazione e indotto dei territorî abruzzesi e molisani sia quello dell’ex Sevel di Atessa.

I clienti Stellantis Pro One potranno usufruire dei vantaggi offerti da questa attività integrata che include furgoni, pickup e soluzioni di micromobilità; propulsori elettrificati di ultima generazione; un ecosistema connesso per operatori di allestimenti e trasformazioni; tecnologie del veicolo completamente connesse; una partnership commerciale completa, volta a massimizzare l’efficienza operativa dei clienti professionali riducendo al minimo i costi e aumentando la redditività.

Con il business dei veicoli commerciali - che oggi rappresenta un terzo dei ricavi netti di Stellantis, con 1,6 milioni di unità vendute l’anno - la strategia Pro One aiuterà Stellantis a raggiungere gli obiettivi fissati nel piano strategico Dare Forward 2030. Tra questi rientrano il raddoppio entro il 2030, rispetto al 2021, dei ricavi netti dalle vendite di veicoli commerciali, oltre al raggiungimento del 40% di mix di vendite di veicoli elettrici (EV) e la realizzazione di 5 miliardi di euro di ricavi da servizi.

Nell’ambito del lancio di Stellantis Pro One, lunedì 23 ottobre sarà presentata una gamma di furgoni per ogni marchio totalmente rinnovata, con gruppi motopropulsori di seconda generazione a zero emissioni, un’esclusiva soluzione a idrogeno, connettività completa e sistemi di assistenza alla guida autonoma di massimo livello.

Parallelamente, la gamma di prodotti per il Nord America sarà ampliata con i furgoni e i pickup elettrificati di prossima realizzazione, che comprendono il Ram ProMaster EV e il 2025 Ram 1500 REV.

“Con il lancio di Pro One vogliamo sfruttare la nostra indiscussa leadership nel settore dei veicoli commerciali basata sul concetto ‘sei marchi, un’unica forza’, perché questo comparto rappresenta un terzo dei ricavi netti di Stellantis”, ha dichiarato Jean-Philippe Imparato, Head of Commercial Vehicles Business Unit di Stellantis. “Le aspettative dei clienti diventano sempre più varie e complesse: per questo proponiamo soluzioni dedicate per soddisfare ogni esigenza specifica. La nostra missione è rimanere a fianco dei clienti in tutto il mondo e fornire prodotti e servizi che contribuiscono alla loro crescita”.

La strategia Stellantis Pro One si concretizza attraverso i suoi brand e si fonda su sei pilastri:

Offrire la più ampia gamma di prodotti del settore comprendente furgoni, pickup e soluzioni per la micromobilità

Mantenere la leadership nell’ambito delle emissioni zero con soluzioni complementari, come l’idrogeno e gli interventi di retrofit. Per i BEV di seconda generazione, ampliare la gamma senza rinunciare alle capacità offerte dalle versioni a combustione interna

Creare un’esperienza cliente fluida e personalizzata, grazie agli oltre 20.000 punti di contatto dedicati in tutto il mondo, un ecosistema di ricarica completo, sviluppato da Free2move Charge per fornire ai clienti una gestione dell’energia e della ricarica dei veicoli elettrici sempre e ovunque, compresi hardware, software, installazione e servizi; il tutto completato da offerte finanziarie competitive fornite da Stellantis Financial Services

Creare un nuovo ecosistema digitale per gli operatori di allestimenti e trasformazioni, così da ridurre i tempi di esecuzione e consegna

Offrire servizi 100% connessi: attivazione della connessione della gamma di furgoni e pickup entro la fine del 2023, con tutti i vantaggi delle funzionalità software

Mantenere siti produttivi su scala globale, con 15 impianti per veicoli commerciali in Europa, Nord America, Sud America, Medio Oriente e Africa, a sostegno di un’ambizione globale

Oggi Stellantis è leader di settore nelle vendite di veicoli commerciali nella regione Enlarged Europe, con una quota di mercato pari al 31%, e in Sud America con una quota di mercato del 28%. È il secondo Gruppo in Medio Oriente e Africa e il terzo in Nord America. Presente già dal 2021 con la sua linea di furgoni completamente elettrificati, Stellantis è leader indiscusso nel settore dei veicoli commerciali BEV nella regione Enlarged Europe, con oltre il 40% di quota di mercato, affermandosi anche come azienda pionieristica sotto il profilo tecnologico, con le alimentazioni a idrogeno e carburanti alternativi.

La strategia Pro One sta sperimentando anche un programma di retrofit con Qinomic, sfruttando l’esperienza di Stellantis in materia di Economia Circolare, con l’obiettivo di estendere la vita delle flotte di furgoni a combustione interna realizzando una conversione all’elettrico conveniente e affidabile.

Stellantis dispone di oltre 20.000 punti di contatto di vendita e assistenza a livello globale, che garantiscono un’esperienza totalmente immersiva con i clienti grazie ai consulenti di vendita e assistenza e a un orario di apertura più esteso. Con l’approccio a 360 gradi della strategia Pro One, gli specialisti di prodotto dei marchi e i consulenti sono in grado di aiutare i professionisti a scegliere veicoli, equipaggiamenti e servizi che meglio rispondono alle loro esigenze. In base all’aspettativa del cliente, alle sue capacità e alla sua mission, Stellantis propone la soluzione aziendale più adatta.

Con una mentalità incentrata sul cliente, in sintonia con ultime tendenze del mercato, Stellantis offrirà una nuova versione dedicata e prodotta in fabbrica con furgonatura dall’ampio volume di carico specifica per le consegne, con equipaggiamenti e caratteristiche che puntano a migliorare l’efficienza degli autisti, compresa di optional quali chiusura posteriore scorrevole e sponda caricatrice.

Sfruttando la collaborazione con i 400 partner globali dislocati in 34 paesi, Stellantis mette in collegamento clienti, rivenditori, produttori e gli operatori di allestimenti e trasformazioni, che rappresentano il 50% delle proprie vendite di veicoli commerciali. I soggetti coinvolti si ritrovano in un percorso digitale semplice, che riduce i tempi di esecuzione delle fasi di produzione e consegna. Questo approccio integrato consente agli operatori di allestimenti e trasformazioni di avere accesso condiviso a un ecosistema totalmente digitale. Per elettrificare le conversioni, gli operatori potranno anche sfruttare i vantaggi dell’innovativa tecnologia e-Power Take Off (ePTO) per le conversioni all’elettrico che, invece di aggiungere altre batterie, utilizza la fonte energetica installata sul veicolo.

Inserita tra le sette attività con forte potenziale di redditività previste dal piano strategico Dare Forward 2030, con l’obiettivo di arrivare a 5 miliardi di euro di ricavi da servizi, Pro One prevede che entro la fine del 2023 il 100% dei nuovi furgoni e pickup di Stellantis sarà connesso, con aggiornamenti over-the-air (OTA) a partire dal 2026. Questa rinnovata capacità e connettività permette di creare nuovi pacchetti di servizi dedicati alla continuità e all’efficienza aziendale, con l’obiettivo ultimo di ridurre i tempi di inattività della flotta e il Total Cost of Ownership (TCO). I pacchetti offriranno servizi quali il monitoraggio digitale della manutenzione, l’addestramento alla guida ecologica e software per la gestione delle attività e della ricarica, così da ottimizzare le flotte di veicoli elettrici e inviare avvisi agli autisti in tempo reale.

“Il rinnovamento dell’intera gamma di furgoni Stellantis – basata su offerte elettriche di seconda generazione – e l’elettrificazione di quattro pickup a partire dal 2024, sono il fulcro del progetto “Pro One” che si fonda su un approccio a 360 gradi incentrato sul cliente e sull’ambizione di rafforzare la nostra leadership internazionale nel settore dei veicoli commerciali”, ha dichiarato Xavier Peugeot, Senior Vice President Commercial Vehicles Business Unit di Stellantis.