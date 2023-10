«Finisce con una vittoria il lungo braccio di ferro con la cassa previdenziale dei Geometri»

SAN GIULIANO DI PUGLIA. Il prossimo 31 ottobre la comunità di San Giuliano di Puglia commemorerà il 21esimo anniversario dal tragico sisma che costò la vita a 30 persone nel 2022, tra cui i 27 angeli e la loro maestra. Ma i problemi causati dal terremoto sono stati di diversa natura, anche amministrativa, come sa bene uno dei decani del Collegio Geometri della provincia di Campobasso, Umberto Persichillo, che ha visto concludersi a suo favore una vera e propria odissea. Non è un caso che sia ritratto qui con un brindisi augurale.

Dopo le vittorie ottenute, sia in Tribunale, che in Corte d’Appello anche la Cassazione dà ragione al Geometra Umberto Persichillo, con la sentenza 2826 del 28/08/2023, che ha rigettato il ricorso della Cassa Geometri e condannata anche al pagamento delle spese. Anche la Corte Suprema di Cassazione di Roma, sezione lavoro, dà ragione a Persichillo, sull’agevolazione dei contributi in favore di quanti operavano nei Comuni colpiti dal sisma del 31/10/2002. La gestione tributaria e previdenziale per i professionisti e gli autonomi dell’area del cratere post sisma. Una nuova importante Sentenza della Corte Suprema di Cassazione con la sentenza 2826 del 28/08/2023, ha dato nuovamente ragione al noto geometra di San Giuliano di Puglia, Umberto Persichillo, serio professionista, le cui doti professionali abbiamo avuto modo di conoscere ed apprezzare nella immediatezza del terremoto e per la fase della ricostruzione e della sua lunga esperienza professionale, ponendo definitivamente fine alla vicenda. Portata avanti dalla Cassa Italiana Geometri, senza applicare i benefici previsti dagli appositi decreti ministeriali e dalla Legge 2/2009, con la emissione di una cartella di pagamento per un importo di circa 60mila euro, gravata da sanzioni, interessi e aggio, senza di contro applicare i benefici posti in essere con la legislazione post terremoto, con una norma speciale emergenziale, per quanti operavano nei comuni interessati dal cratere sismico.

Per dovere di cronaca si richiama brevemente la vicenda, per far meglio comprendere al lettore l’intera vicenda: il libero professionista è iscritto alla Cassa dal 1976 e da allora in poi è stato sempre in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali. Come si ricorderà il 31 ottobre 2002 vi fu un terribile terremoto in Molise, che ha sconvolto il comune di San Giuliano di Puglia in provincia di Campobasso, ed i paesi limitrofi, con crolli, devastazioni e vittime con la tragedia della scuola crollata e la conseguente morte di tanti bambini e della maestra, oltre a feriti. Fu dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici nel territorio della provincia di Campobasso. Nei confronti dei soggetti residenti, aventi sede legale od operativa alla data degli aventi sismici iniziati il 31 ottobre 2002 nel territorio furono sospesi, fino al 31 marzo 2003, i versamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Per lo stesso periodo furono sospesi i termini per l’effettuazione degli adempimenti connessi al versamento dei contributi.

Una ulteriore disposizione normativa portò la sospensione fino al 30/06/2008. La Cassa Geometri con nota del 16/04/2008 prot.6037 il dirigente del servizio accertamenti e trasferimenti contributivi gli notificava importo dei contributi sospesi relativi agli anni 2004, 2005, 2006 e 2007 e 2008, quantificati nella somma di € 40.460,39 Dopo, fu emanata dal Parlamento Italiano la Legge n. 2 del 28 gennaio 2009. In seguito a tale Legge in data 10 aprile 2009 Persichillo richiedeva alla Cassa Geometri, la definizione agevolata dei contributi sospesi per il sisma e la rateizzazione in 120 rate mensili a partire dal mese di giugno 2009. La Cassa Geometri dapprima, rappresentava che stava vagliando l’applicabilità ai propri iscritti, interessati dalle sospensioni, della norma sulla definizione agevolata dei contributi sospesi. Relativi ai 16 Geometri iscritti al Collegio di Campobasso rientranti nella casistica e nell’ambito territoriale degli eventi sismici. Nel 2011 la Cassa Geometri solo sulla base dei pareri consultivi dei Ministeri ed in netto contrasto con le norme legislative, comunicava al Persichillo, che le disposizioni non potevano essere applicate, le riduzioni disposte per i contributi sospesi a seguito di calamità naturali. Nel caso specifico, Persichillo, nel 2013 la Direzione Generale della Cassa Geometri richiedeva l’intero ammontare i contributi sospesi per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007 e 2008 con interessi e sanzioni. A tal punto, che gli veniva notificata dalla Cassa Geometri una cartella esattoriale nel 2014, per un importo di circa 60mila euro gravata da sanzioni, interessi e aggio di Equitalia, rispetto alla posizione debitoria di poco più di 16mila euro. Il geometra Persichillo ritenendo di avere diritto e ragione, si rivolgeva a tutte le Autorità Preposte con ricorsi l Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio, al Ministro di Grazia e Giustizia, al Presidente della Regione Molise.

Nulla e nessuno si è mosso in favore del geometra. Al geometra, caparbiamente, al fine di vedere riconosciuto il suo diritto e le sue ragioni, lottando come un “leone” contro la Cassa Italiana Geometri e contro tutti gli altri Enti interessati, non gli rimaneva che intraprendere le vie legali. Cosicché Persichillo è stato costretto a ricorrere alle vie legali per proporre ricorso presso il Tribunale Ordinario di Larino, sezione Lavoro, per vedere riconosciuti tutti i diritti, con notevole esporsi di compensi, per il solo capriccio degli Uffici della Cassa che non hanno applicato alla lettera le leggi dello Stato Italiano Tutta questa anomala vicenda ha minando profondamente lo stato di salute, ha minare lo stato d’animo, e psicologico del geometra. Oltre a ledere la dignità stessa e l’immagine del professionista e ledere economicamente il geometra. Insomma, non bastavano le sofferenze materiali e psicologiche, patite con il terremoto, “con l’aver avuto il figlio Giovanni, sotto le macerie della scuola crollata”. Così ché il Tribunale di Larino, ha dapprima disposto la sospensione della cartella esattoriale. Ritenendo fondati tutti i motivi addotti nel ricorso.

Poi con la sentenza del 10/5/2016 ha preliminarmente ritenuto infondati i rilievi mossi dalla Cipag, al ricorso di Persichillo, ritenendo sia la insussistenza del debito oggetto di intimazione del pagamento, sia per le circostanze fattuali che per gli elementi di diritto, sui quali il ricorso si è fondato, stabilendo che al Geom. Umberto Persichillo spetta il beneficio di cui alla Legge n. 2 del 2009 ed ha annullato il ruolo emesso. La Cassa Geometri, anzi che procedere ad applicare i benefici previsti dalla Legge 2/2009, nel 2017 proponeva il ricorso presso la Corte di Appello di Campobasso chiedendo:” Riformare, annullandola, la sentenza n. 105/2016 resa dal Tribunale di Larino, in funzione di Giudice del Lavoro, nella parte in cui, accogliendo l’opposizione proposta (in primo grado) dal geometra Umberto Persichillo, lo ha ammesso al beneficio della definizione contributiva agevolata di cui all’art. 6, comma 4 bis, del d.l. n. 185/08, conv. in legge 2/2009”. Anche la Corte di Appello di Campobasso, in funzione del Giudice del lavoro, con il dispositivo “n.45/2018” nella causa di secondo grado, ha rigettato il ricorso della Cassa e confermata la sentenza di primo grado impugnata. La Cassa, non attenendosi ai dispositivi emessi dai Giudici, persisteva nell’atteggiamento ostativo ai benefici previsti dalle disposizioni legislative emergenziali, con grave danno nei confronti del geometra Umberto Persichillo, ponendo in essere ulteriori atti discriminatori, con un assurdo nel modo più categorico, non solo gli rigettava la domanda di pensione di anzianità, inoltrata nel 2014.

Per giunta la Cassa stessa, proponeva ricorso dinnanzi alla Corte di Cassazione nel 2018. Con PEC del 18/12/2019 gli richiedeva un dovuto di € 81.926,12. Quanto il debito dovuto in modo lineare, se fosse stata applicata la legge n. 2/2009 era di appena 16.906,22 da pagarsi in 120 rate mensili, (che sarebbero state regolarmente pagate, se la Cassa avrebbe applicato le disposizioni, anzi che porre in essere “Atti Discriminatori” gravati di sanzioni ed interessi). Prontamente il geometra ha proposto il suo contro ricorso.

Nel contempo ha provveduto a sporgere denuncia alle competenti Procure della Repubblica, per una vicenda alquanto paradossale, con tutte una serie di ritardi, inadempienze, omissioni e azioni persecutorie posti in essere dalla Cassa, stanco di subire le angherie poste in essere, che gli hanno cagionato, danni economici, fisici, psicologici e di immagine, al fine di ravvisare tutti gli eventuali reati, che potranno venir fuori dai comportamenti, illeciti, ritardi e inadempienze, della Cassa Italiana Geometri e che avrebbe provveduto a richiedere il risarcimento del danno subito.

Ora, finalmente, dopo una diatriba, di quasi 10 anni di inadempienze e mancanze, anche la Corte Suprema di Cassazione di Roma, sezione lavoro, dà ragione al Geom. Umberto Persichillo con la Sentenza n. 2826 pubblicata il 28/08/2023, che ha rigettato punto per punto l’assunto della Cassa Italiana Geometri, condannando la stessa alle spese. Tale sentenza costituisce anche un principio per i geometri italiani che si trovano ad operare nelle medesime condizioni.