Store Innovation Award: consegnato il premio alla Cianciosi BigMat

TERMOLI. Nella splendida cornice di Villa Romanazzi Carducci a Bari si è svolta l’ottava edizione degli Store Innovation Award organizzata da “Il commercio edile”, rivista di riferimento per gli imprenditori della distribuzione edile.

Nel corso della serata sono state premiate le rivendite che si sono distinte nel loro campo: tra loro, vi è stata la molisana Cianciosi BigMat, premiata dal direttore vendite Italia di Mapei, Ernesto Erali.

La motivazione alla base di questo prestigioso riconoscimento è la seguente: “Per aver costantemente investito, insieme a Mapei, nella produzione e diffusione di sistemi innovativi mediante la formazione tecnica di imprese, tecnici e progettisti, diffondendo la cultura della sostenibilità e della durabilità degli interventi”.

A ricevere il premio, Dante Cianciosi, il quale ha sottolineato il ruolo centrale dei punti vendita nel settore edile: i distributori, infatti, rappresentano l’anello più importante nella filiera dell’edilizia, lo snodo principale per tutti gli attori coinvolti – dai progettisti alle imprese, fino ai privati.

Dante Cianciosi ha inoltre ribadito la centralità della cultura e della formazione nel processo di sviluppo e crescita della sua azienda, mettendo in risalto un aspetto fondamentale che oggi può fare la differenza: l’importanza del fare rete. È per questo, ha sottolineato, Cianciosi, che l’ingresso in BigMat, gruppo leader in Italia e in Europa di punti vendita per l’edilizia, rappresenta un punto di forza in grado di stimolare entusiasmo e produttività, a beneficio non solo dell’azienda ma di tutto il territorio.

Ancora una volta, un'azienda molisana si distingue a livello nazionale, confermando la presenza sul nostro territorio di eccellenze al servizio del Molise e dei molisani.