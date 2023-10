«La società sta mutando, governiamo il cambiamento», Marco Laviano all'assemblea nazionale Fim

TERMOLI. Attualità sindacale metalmeccanica al centro della 16esima assemblea organizzativa della Fim-Cisl Molise, che ha visto il collegamento in diretta dagli Usa del presidente del sindacato dell’auto Uaw Shawn Fain, in sciopero da settimane contro i colossi dell’auto del Nord America per il rinnovo del contratto del settore dell’auto.

«È un onore essere lì con voi anche se a distanza – ha detto il sindacalista- per noi è molto importante la lotta che stiamo portando avanti, abbiamo degli obiettivi molto chiari in mente per il rinnovo dei contratti GM, Stellantis, Ford – crediamo che vada riconosciuto ai lavoratori maggiore salario e diritti. Questo è fondamentale – ha detto Shawn – per garantire la necessaria giustizia sociale, sono settimane che lottiamo e andremo avanti fino a quando non riusciremo a portare a casa un contratto più giusto per i nostri lavoratori. Conosciamo la situazione del mercato automobilistico non solo nel Nord America ma anche in Europa – viste le transizioni in atto nel settore – in questi giorni, stiamo continuando a negoziare con le aziende automobilistiche, dobbiamo essere uniti per difendere i diritti -insieme ha concluso – faremo grandi cose per i lavoratori».

Il segretario generale Fim Roberto Benaglia ha ricordato lo storico legame con Uaw e la Fim nella nascita di Fca prima e Stellantis dopo, «abbiamo lavorato insieme per la nascita di questi grandi Gruppi, oggi ha -precisato Benaglia – dobbiamo continuare a tenere vicine le sponde dell’Atlantico davanti alle transizioni del settore, dove se è vero che ci saranno profonde ristrutturazioni si creeranno anche grandi opportunità e il valore del valore del lavoro cresce. La lotta che state portando avanti è molto importante le transizioni devono essere socialmente sostenibili. Come Fim faremo pressioni a Stellantis Europa perché si porti avanti la trattativa con il sindacato per arrivare ad un accordo. Troveremo – chiude – un modo di vederci e condividere insieme idee e progetti- auguriamo che le prossime giornate siano decisive per avere l’accordo che dimostrerà che nel mondo il sindacato ha futuro per migliorare le condizioni dei lavoratori e per creare più equità e giustizia sociale».

Giovedì mattina è intervenuto dinanzi alla platea nazionale il segretario molisano Marco Laviano, che ha ribadito come occorra «Guidare il cambiamento nell’attuale contesto politico».

«Mi piace vederla come la tappa fondamentale per anticipare le scelte organizzative future, soprattutto per chi come noi fa del sindacalismo, dell’organizzazione del muoversi assieme verso una direzione specifica, un mestiere di vita, permettetemi di dire quotidianamente con dedito impegno, anche quando siamo sul divano di casa... felici di aver aiutato con questi presupposti non possiamo non tener conto del contesto politico, sociale ed economico, oggi è la rappresentazione di un quadro in cui sono sempre più marcate le incertezze, le ingiustizie sociali e le diseguaglianze territoriali, è vero, e proprio in questo scenario che il nostro ruolo sindacale, l’impegno sociale della Fim, della Cisl deve trovare lo stimolo per un nuovo spazio di azione, ce lo stiamo dicendo: occasione per innovare, ammodernare e rafforzare le capacità organizzative della nostra struttura.

Soprattutto per la nostra categoria - transizione green ecologica e tecnologica». Laviano ha tracciato la rotta: «Innovare e ammodernare le capacità organizzative. Obiettivo è quello di dotarsi di una struttura solida ma soprattutto moderna e che, come dicevo prima anticipi, i cambiamenti organizzativi della società e del nuovo modo di concepire il mercato del lavoro, ma sempre In coerenza con i nostri valori ed i nostri ideali, dobbiamo introdurre un’azione organizzativa del Fare sindacale a supporto della nostra categoria e a quella confederale. Fare sindacale inteso come quell’Insieme di azioni esteso ad un nuovo spazio di lavoro e soprattutto di visioni. Possiamo essere un’organizzazione vincente se tutti insieme sappiamo sostenere azioni organizzate e mirate al raggiungimento di obiettivi di tutela dei luoghi di lavoro, di rappresentanza sindacale dentro e fuori le fabbriche (sui tavoli ministeriali e durante le vertenze), di contrattazione, di proselitismo… ma ancor di più di fare rete a tutti i livelli con azioni a sostegno dei giovani e del precariato, delle donne e del lavoro povero».

Altro punto nodale, il valore della persona nel benessere lavorativo. «Il bene più prezioso della nostra società è la persona, credo che abbiamo la necessita di portare al centro della nostra azione sindacale proprio il valore della persona tornare a parlare appunto di benessere lavorativo. ben si sposa (legge di iniziativa popolare Cisl, ndr). Con questi propositi come Fim-Cisl Abruzzo-Molise, nonostante gli effetti di pandemia, guerra, mancate politiche industriali di settore, abbiamo affrontato la nostra assemblea organizzativa con buone idee di rinnovamento perché la Fim lo ha nel DNA ma soprattutto in buona salute. Salute guardate che è vero, si misura anche tenendo conto dell’andamento del tesseramento, ma che non deve esser inteso solo come una entrata prettamente economica, e che nonostante il forte tur-over di iscritti che entrano ed escono dalla Fim (pensioni uscite etc. etc.) io considero il vero senso di reale partecipazione al sindacato da parte di chi sceglie la nostra organizzazione i nostri delegati, proprio per la nostra identità organizzativa e non politica». Ribadita la lungimiranza della Fim-Cisl, attraverso la capacità di intercetto dei mutati bisogni dei lavoratori. «Il mercato del lavoro sta mutando, Oggi il lavoratore è preparato, fa domande specifiche è curioso, ci misura sulle risposte, Lavorare quindi su progetti mirati, per sviluppare competenze specifiche non solo sugli aspetti contrattuali ma anche nei temi di previdenza, di fiscalità per preparare la nuova figura del delegato dei servizi ad esempio. Profonda collaborazioni con i servizi, il delegato per noi è la prima linea dell’accoglienza, informazioni, risposte appuntamenti e raccolta documenti. Non si sottraggono a nessuna richiesta. Che si dia merito alla nostra militanza La Capacità di intercetto di bisogni dei lavoratori che rappresentiamo, le capacità di ascolto e quelle comunicative, la capacità di saper scegliere gli strumenti necessari per incidere nelle azioni di contrattazione, essere di contrappeso al potere politico e non solo, utilizzando strumenti di mediazione che diano forza e valore della democrazia».

Infine, la formazione: «Ad esempio, siamo ripartiti con un progetto di formazione dei delegati Abruzzo-Molise presso il centro storico di Amelia dove si respira aria di cultura, storia sindacale, aggregazione, organizzazione. Ma si impara soprattutto con il Sindacato di strada alle macchinette del caffè. In mezzo alla gente. Con i confronti quotidiani. Definire un sindacato che riparta dai giovani e dalle donne, per renderlo più fresco, vivace moderno… ma in continuità con l’esperienza ed i valori del passato, costruendo una generazione di delegati coraggiosi, curiosi, al passo con i tempi e che sappiano essere un valore aggiunto per l’organizzazione ma soprattutto formati e preparati Così come, il valore della donna oggi nel mondo del lavoro è centrale per le nuove dinamiche, non solo per la rappresentanza, la donna ha la fortunata capacità di avere una prospettiva diverse ma complementare rispetto all’uomo, quindi, sono visioni che si completano e che restituiscono un’organizzazione utile nei temi della vita del lavoro e del fare sindacato».

Laviano introduce anche il tema generazionale: «Avviciniamo i giovani direttamente nelle scuole, avviare una collaborazione con gli Its che riportano nell’immediato al mondo del lavoro, educare da subito il sistema ad accogliere il valore sociale e democratico che la Fim-Cisl ha. Dobbiamo però tenere conto di come spesso non riusciamo in tutti progetti che vorremmo portare a termine, non sempre le risorse sono sufficienti e quando parliamo di risorse non facciamo riferimento solo a quelle economiche perché oggi avete visto tutto che dopo la pandemia la tecnologia ci ha fatto apprezzare lo Smart working e la formazione a distanza partecipando a webinar o conference-call, ma quando parliamo di risorse spesso dobbiamo discutere insieme sul delicato tema delle ore per permessi direttivi o comunque sindacali. Mancanti o insufficienti nelle piccole medie imprese. Risorse potrebbero arrivare dalla bilateralità Intesa che può rappresentare uno strumento a sostegno della crescita organizzativa, così come mancano ore di agibilità sindacale. La forza dei delegati è il vero valore aggiunto. Dobbiamo essere rappresentativi del cambiamento coesione a tutti i livelli… sfruttiamo il momento perché nell’incertezza possiamo diventare un vero esempio di evoluzione».