"Sicuri al lavoro" anche nella pesca: la prevenzione per armatori e marittimi

TERMOLI. Oggi si è concluso con un incontro formativo al Porto di Termoli il progetto “Sicuri al lavoro”, che ha come obiettivo la promozione e diffusione tra gli operatori della pesca e dell’acquacoltura, una cultura della sicurezza, intesa come insieme di saperi, consapevolezze e pratiche su cui innestare un comportamento sicuro da assumere come normale prassi quotidiana, collettivamente e singolarmente, da parte dei lavoratori del settore pesca afferenti ai compartimenti marittimi della Regione Molise sensibilizzando i lavoratori alla cultura della sicurezza.

Il progetto fa parte del Programma Operativo Feamp - ha visto collaborare il Flag Molise Costiero -e le varie associazioni di categoria del settore marittimo -

L’obbiettivo dell’incontro era Dare informazioni ed indicazioni operative, anche con la distribuzione di materiali informativi inerenti alla sicurezza e la tutela della salute del personale impiegato nel comparto pesca, riguardanti le norme, fonti di rischio infortunistico e di ergonomia fisica alla presenza del dottor Marcello Catena, medico fiduciario marittimo e medico del lavoro.

Durante incontro sono stati distribuiti ad armatori e marittimi presenti nuovi dispositivi (DPI) di ultima generazione come stivali-maschere con filtri speciali e altro e un corso sull’utilizzo corretto delle procedure di utilizzo.

Intervenuti il presidente della Federcoopesca Domenico Guidotti, la presidente dell'associazione Armatori Pesca del Molise Paola Marinucci, il governatore Francesco Roberti e il vice sindaco reggente, Vincenzo Ferrazzano.

Galleria fotografica