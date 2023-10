Intelligenza artificiale e mondo del lavoro: «Come affrontare il cambiamento»

CAMPOBASSO. Il segretario della Slp-Cisl, Antonio D'Alessandro, ha offerto uno spunto sull'intelligenza artificiale legato al mondo del lavoro.

«Solo legando gli obiettivi di ognuno a quelli degli altri possiamo affrontare il cambiamento del digitale e dell’intelligenza artificiale – lo afferma il segretario della Slp-Cisl Antonio D’Alessandro - che rivoluzionerà le nostre abitudini lavorative, produttive e sociali, mettendo a dura prova il nostro stesso modo di vivere la quotidianità.

Questo è il motivo per cui non è più possibile rinviare una vera discussione dentro e fuori dal Parlamento in merito alla realizzazione dell’enunciato dell’articolo 46 della Costituzione Italiana.

Le forze politiche e sociali, anche se portavoce di interessi diversi, aprano un dibattito su questo. Questo è il motivo che ci ha portato alla raccolta delle firme, condotta in maniera estesa e capillare, coinvolgendo le amministrazioni locali, le organizzazioni ed i cittadini, dialogando a viso aperto, esponendo ragioni, scambiando opinioni con ognuno in un rapporto schietto e sincero.

Parliamoci chiaramente – continua il segretario della Cisl - qui non si tratta solo di superare contrapposizioni sociali e di classe, qui non si tratta solo di semplice compartecipazione in ambito lavorativo e gestionale.

Qui si tratta di affrontare una nuova era, di governare l’innovazione digitale e l’intelligenza artificiale, di gestire una nuova rivoluzione industriale, gettando le basi per un nuovo modello di partecipazione sociale e di convivenza civile.

Missione non facile – conclude Antonio D’Alessandro - in cui, anche stavolta, il sindacato sarà il precursore, missione fondamentale in cui, anche stavolta, il sindacato darà l’esempio».