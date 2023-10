Accesso al credito per le imprese molisane, al via gli incontri sul territorio

CAMPOBASSO. La forza del dialogo e dell’ascolto per incontrare bisogni e attese delle imprese e dei professionisti molisani. Confcommercio Molise promuove “Energia per la tua impresa”, una serie di incontri in diversi centri della regione che, insieme a Confidi Rating (che da oltre vent’anni si occupa di sostegno all’imprenditoria), esploreranno strumenti e soluzioni pratiche per dare nuova vivacità e forza alle attività imprenditoriali coinvolte.

“Incontrare le imprese sui territori e fare cultura d'impresa per Confcommercio rappresenta da sempre un importante strumento per promuovere l'innovazione, la crescita economica e lo sviluppo sostenibile a livello locale”. Lo afferma il presidente regionale Angelo Angiolilli presentando l’iniziativa.

“Lo scopo – prosegue - è quello di creare opportunità di dialogo e scambio diretto con le aziende. Significa fare ‘cultura d’impresa’, cioè promuovere una mentalità imprenditoriale e un clima favorevole all'innovazione e alla collaborazione, facendo rete”.

“Energia per la tua impresa” parte il 7 novembre da Agnone, il 21 novembre sarà a Venafro e il 28 novembre a Isernia per riprendere subito dopo il periodo natalizio, per incontrare altri importanti centri della regione, arrivando in primavera sulla costa molisana.

“Saranno focus e approfondimenti sul tema dell’accesso al credito – conclude il direttore regionale Irene Tartaglia - un tema sempre attuale e oggi più che mai, data la mole di risorse a cui le imprese possono accedere. Proprio per questo è importante fare chiarezza e spiegare bene le diverse opportunità anche per le imprese che potrebbero essere in difficoltà”.