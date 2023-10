Il sindaco Tomei seleziona il suo staff

GUGLIONESI. In attuazione a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con atto n. 144 del 19 ottobre 2023, recante “ISTITUZIONE UFFICIO STAFF SINDACO AI SENSI DELL'ART. 90 DEL D.LGS. 267/2000”

Visto il vigente Regolamento sull’Organizzazione degli Uffici e dei Servizi dell’ente e in particolare l’art. 22 che prevede la possibilità di costituire uffici in posizione di staff, posti alle dirette dipendenze degli organi politici;

Visto l’art. 90 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/00 e successive modifiche e integrazioni; Visto il vigente Statuto comunale;

In esecuzione della propria determinazione n. 817 del 28 ottobre 2023

Rende noto che è indetta una procedura comparativa di curricula per l’individuazione di un collaboratore da assegnare alle dirette dipendenze del Sindaco quale componente dell’Ufficio di staff ai sensi dell’art. 90 del Decreto legislativo 267/2000.

Art. 1. Posto da ricoprire

È indetto un avviso pubblico per l’espletamento di procedura finalizzata all’individuazione, intuitu personae, di un collaboratore da assegnare alle dirette dipendenze del Sindaco quale componente dell’Ufficio di Staff ai sensi dell’art. 90 del Decreto Legislativo 267/2000.

L’inserimento del soggetto individuato al termine della presente procedura avverrà con inquadramento nell’area degli istruttori (ex categoria “C1”) del vigente CCNL dei dipendenti degli Enti locali, con rapporto di lavoro a tempo pieno e a tempo determinato.

Il trattamento economico è assimilabile a quello previsto per la ex cat. C1 del vigente CCNL dei dipendenti Enti Locali.

L’incarico verrà conferito con rapporto di lavoro a tempo determinato e pieno e avrà durata dal momento della stipula del contratto fino al termine del mandato del Sindaco; potrà essere revocato prima della scadenza a giudizio insindacabile del Sindaco con il rispetto del termine di preavviso.

L’incaricato sarà un “Addetto alle relazioni interne ed esterne” e coadiuverà il Sindaco e la Giunta nella cura dei rapporti con i gruppi consiliari, i partiti politici, gli altri enti locali del territorio, con le società partecipate erogatrici di servizi pubblici, con le Amministrazioni centrali e periferiche e fornirà supporto nei processi partecipativi con la cittadinanza e le istituzioni locali; supporterà il Sindaco e l’Amministrazione nell’elaborazione ed attuazione delle politiche pubbliche, svolgendo attività di raccordo tra il vertice politico comunale e gli atri Enti pubblici e privati con particolare riguardo all’attuazione del programma di mandato e alla comunicazione.

Ai sensi della L. 10.04.91 n° 125, si garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al posto in questione.

Art. 2 Requisiti generali di ammissione

Per l’ammissione alla selezione è richiesto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente Avviso, dei seguenti requisiti:

a. Titolo di studio: diploma di laurea o laurea magistrale in scienze politiche (anche con orientamento internazionale e/o comunicazione) o equipollenti a termini di legge;

b. Cittadinanza italiana;

c. Età non inferiore a 18 anni compiuti;

d. Godimento dei diritti politici ed essere immune da condanne penali o procedimenti penali in corso che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro con pubblica amministrazione;

e. Non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi presso gli enti locali;

f. Non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione né dispensati per persistente insufficiente rendimento, né essere stati dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del D.P.R. 03.01.1957, n. 3.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente avviso per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 3 Presentazione delle domande – Termini e modalità

Le domande di ammissione, indirizzate al Comune di Guglionesi – Servizi per la Struttura – via Giandomenico De Sanctis, 55 – 86034 – Guglionesi (CB) e redatte in carta semplice con tutte le dichiarazioni richieste e di seguito specificate, devono essere consegnate a mano, o spedite a mezzo raccomandata A.R. in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune.

Le domande devono pervenire al Comune entro e non oltre il gio rno 6 novembre 2023 , entro le o re 12,00 , a pena di esclusione. L’Amministrazione non assume responsabilità per la mancata o ritardata ricezione della domanda dovuta a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

L’invio dell’istanza e relativi allegati può essere effettuato, entro il medesimo termine, anche a mezzo pec all’indirizzo: protocollo@pec.comune.guglionesi.cb.it

Nella domanda i concorrenti sono tenuti a riprodurre integralmente, sotto la propria responsabilità, le seguenti dichiarazioni:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;

2) residenza e C.A.P.;

3) l’indicazione della selezione alla quale intendono partecipare;

4) il possesso della cittadinanza italiana; 5)di essere fisicamente idonei all’impiego;

6) di non essere esclusi dall’elettorato politico attivo;

7) di non essere stati destituiti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, né dispensati per persistente insufficiente rendimento, né dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del D.P.R. 03.01.1957, n.03;

8) di non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

9) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso, ovvero l’inesistenza degli stessi;

10) il godimento dei diritti civili e politici;

11) l’indicazione dell’indirizzo presso il quale recapitare eventuali comunicazioni, se diverso dalla residenza indicata, con l’indicazione del cap e del numero telefonico ed un indirizzo di posta elettronica.

Alla domanda di ammissione vanno allegati, a pena di inammissibilità:

– Curriculum professionale del candidato, sottoscritto dallo stesso, in cui siano elencate le attività professionali e di studio idonee ad evidenziare il livello di qualificazione acquisito;

– Copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Art. 4 Nomina del componente dell’Ufficio di staff

La scelta del soggetto avrà carattere fiduciario e sarà effettuata direttamente dal Sindaco fra coloro che abbiano presentato istanza secondo le modalità predette a suo insindacabile giudizio.

Il Sindaco si riserva la facoltà di sottoporre i candidati ad un colloquio volto a valutare l’esperienza e le qualità professionali possedute. In tal caso verrà inviata tempestiva comunicazione della data fissata per l’eventuale colloquio ai soggetti che abbiano presentato valida istanza di partecipazione.

Non è prevista, quindi, la formazione di una graduatoria di merito.

Per eventuali notizie o informazioni, il Responsabile del procedimento è la dott.ssa E. Colarelli, reperibile all’indirizzo emanuelacolarelli@comune.guglionesi.cb.it