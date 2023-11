Assoporto Termoli entra nel partenariato dell'Autorità marittima di Bari

TERMOLI. Assoporto Termoli nell’Organismo di Partenariato dell’Autorità di Sistema Portuale Con proprio decreto del 12 ottobre scorso il presidente dell'Autorità di Sistema Portuale Ugo Patroni Griffi ha ammesso Assoporto Termoli alla partecipazione permanente in qualità di osservatore nell’ Organismo di Partenariato della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

«Si è trattato del naturale esito di una proficua interlocuzione avviata con l’Ente fin dall’ingresso del nostro porto tra le infrastrutture gestite dall’Autorità, che oggi dunque annovera anche Termoli oltre a porti maggiori quali quelli di Bari, Brindisi e Manfredonia. Per Legge e Statuto, all’Organismo vengono sottoposti tutti gli atti amministrativi e di programmazione fondamentali relativi alla gestione ed allo sviluppo delle aree portuali.

In occasione della recente riunione del 30 ottobre, presente il Segretario di Assoporto Termoli, Antonio Digati, è stato illustrato il Bilancio di Previsione per l’anno 2024, corredato dell’elenco delle opere previste nel prossimo triennio. I programmi di investimento previsti sono molto importanti ed ambiziosi per tutto il sistema, e potranno sicuramente essere portati a termine in massima parte, in ragione della organizzazione e competenza specifica sugli ambiti portuali maturata dall’Autorità.

Siamo convinti che anche lo sviluppo infrastrutturale del nostro porto potrà accelerare sotto la guida dell’Autorità di Sistema».