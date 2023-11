Politiche agricole, «Chiediamo una deroga all'obbligo delle sementi certificate»

CAMPOBASSO. Lo scorso 26 novembre a Roma si è svolta la mobilitazione della Cia - Agricoltori Italiani sul tema “Prezzi alle stelle, Agricoltori più poveri. Non toglieteci il futuro”. Anche le aziende molisane hanno partecipato alla manifestazione per ribadire le difficoltà che vive quotidianamente il comportato agricolo nella nostra Regione.

Oltre alle problematiche legate alla siccità dei mesi scorsi le successive forti piogge e in molti casi grandinate eccezionali che hanno pesantemente compromesso le filiere del cerealicolo, del vitivinicolo e delle produzioni dei foraggi, gli agricoltori molisani si trovano oggi a dover affrontare un altro ostacolo: la misura SRA01 - ACA 1 - Produzione integrata.

Gli agricoltori sono obbligati a rispettare delle indicazioni ben precise che la nuova Programmazione ha individuato per questa misura:

1. Colture erbacee da pieno campo: ricorso a semente certificata;

2. Colture ortive per le piantine: impiego di categoria “Qualità CE” e presenza di “passaporto delle piante” per le sementi categoria certificata CE;

3. Nuovi impianti di fruttiferi: se disponibile, ricorso a materiale di categoria “certificato”; presenza di “passaporto delle piante”. Questi sono solo alcuni degli obblighi che le aziende agricole devono rispettare per poter vedersi riconosciuto un premio sulla misura, ma in una Regione come il Molise si rischia di non poter essere in linea con questi obiettivi e si rischia di creare delle disomogeneità di partecipazione delle aziende a causa della diversa ubicazione e indirizzo produttivo con conseguente disparità di trattamento. Tantissimi imprenditori agricoli hanno già manifestato presso le sedi della Cia Molise la volontà di recedere dalla suddetta misura poiché l’acquisto di “semente certificata” comporta un aggravio economico insostenibile. Il comparto agricolo già fortemente compromesso rischia di vedere vanificati gli sforzi fatti negli anni dagli agricoltori.

Al fine di andare incontro alle richieste degli associati, la Cia Molise, come già evidenziato nel Tavolo Verde del 25 ottobre scorso, chiede all’assessore Regionale alle Politiche Agricole, all’Autorità di Gestione CSR 2023/2027 della Regione Molise e al Servizio Fitosanitario Regionale, un urgente definizione ed approvazione di una deroga regionale all’utilizzo della semente certificata, circoscritta alle sole aziende agricole che chiedono la certificazione SQNPI per la conformità Agro Climatica Ambientale.