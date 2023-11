Da stabilimento Stellantis a Gigafactory, nasce l'agenda sul processo di transizione

Marco Laviano (Fim-Cisl) commenta l'esito del tavolo Stellantis al Mimit

TERMOLI. C’era grande attesa per il tavolo al Mimit con le organizzazioni sindacali e Stellantis. In gioco gli scenari della riconversione dello stabilimento di Termoli sulla Gigafactory, che vedrà transitare i dipendenti in questa fase di riorganizzazione dal gruppo automotive alla Acc.

Presente a Roma anche il governatore Francesco Roberti, assieme ai vertici delle sigle metalmeccaniche nazionali e ai referenti territoriali.

In merito, il segretario della Fim-Cisl Molise, Marco Laviano, ha commentato così l’esito del tavolo di confronto, che era invocato da mesi.

«Si è concluso da poco il meeting qui a Roma. L'incontro è servito a stabilire un'agenda che dovrà, in qualche modo, accompagnare quello che sarà il processo di transizione del sito del basso Molise e di Termoli.

I punti cardine della nostra organizzazione sindacale sono 3, il tema degli ammortizzatori sociali, il personale attualmente in Stellantis abbia l'opportunità di essere ricollocato nelle nuove produzioni e il terzo è che Acc garantisca che tutti e tre i moduli».

