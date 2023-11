Responsible Research Hospital apre ai tirocini formativi

CAMPOBASSO. Il Responsible Research Hospital offre la possibilità a giovani di effettuare un tirocinio formativo extracurriculare finalizzato all'inserimento lavorativo della durata di sei mesi prorogabile fine ad un anno presso la sede di Campobasso ed i Centri Responsible Clinic di Termoli e Campobasso nell’area accoglienza, relazioni con l’utenza e Comunicazione (in particolare progettazione grafica; video editing; social media; organizzazione eventi; gestione sito web). Al tirocinante verrà corrisposta una indennità di partecipazione secondo le vigenti previsioni normative.

È possibile inviare la propria candidatura entro e non oltre il 19 novembre 2023 collegandosi al sito https://www.responsible.hospital/lavora-con-noi/ sezione lavora con noi. È necessario inserire un curriculum vitae aggiornato.

È possibile anche inserire un link ad un video di presentazione (durata massima 2 minuti) realizzato dal candidato che potrà essere caricato sul proprio canale YouTube (o altra piattaforma di video sharing) in modalità “non in elenco”, inserendo esclusivamente il link all’interno dell’apposita sezione del sito. In questo modo il candidato avrà la possibilità di presentarsi ed i selezionatori avranno l’opportunità di acquisire maggiori elementi per una eventuale selezione preliminare sulla base dei curricula.