Tra il 4 e il 18 dicembre si gioca la partita sul futuro dei dipendenti Stellantis nella Gigafactory

TERMOLI. Segretari nazionali e territoriali in assemblea nella giornata di ieri allo stabilimento Stellantis, dopo il vertice avuto a Roma, nella sede del Mimit, per la prima volta con Acc e Stellantis, in riferimento al progetto della Gigafactory.

Le parti sociali chiedono una immissione in blocco dei dipendenti nella nuova società, senza che sia sacrificato alcun lavoratore. Partita dagli equilibri difficili, ma che basa le sue ragioni sul contributo pubblico che il Governo garantirà per realizzare la prima fabbrica di batterie elettriche della nuova compagine in Italia, che andrà ad affiancare altre 4 nel mondo, due in Europa.

«Per noi è fondamentale garantire l'occupazione sul territorio, garantire l'occupazione di Stellantis nella transizione all'elettrico. Il primo processo che andremo a trattare il 4 e il 18 dicembre prossimi a Roma sarà quello di conoscere i numeri, quali dipendenti andranno nell'Acc. Ribadiamo che per Termoli è un'occasione unica».

Si esprime così il segretario territoriale della Fismic Giovanni Mercogliano. La segretaria nazionale Sara Rinaudo parla di un piano d'azione comune: «Dobbiamo governare bene la transizione, non subirla.

Faremo fronte comune, sulla tenuta occupazionale e la continuità contrattuale. Vogliamo rendere partecipi i lavoratori di un futuro positivo». Per Gianluca Ficco, dirigente nazionale Uilm, «L'opportunità deve essere utilizzata per dare garanzie ai lavoratori, a tutti. La politica ha scelto di passare all'elettrico e deve assumersi quota parte delle responsabilità». Francesco Guida sottolinea l'assemblea in fabbrica molto partecipata. «Le richieste cominciano a diventare cruciali. Oggi contano i fatti, in ballo ci sono 2.100 dipendenti e tutto l'indotto - afferma Marco Laviano - nessuno deve essere lasciato a casa». Il leader della Ugl metalmeccanici Antonio Spera sottolinea la novità, anzi l'innovazione che sarà rappresentato dalla Gigafactory, con la fiducia verso i confronti dicembrini, con accanto alle parti sociali il Governo. Infine, Gianluca Falcone, per la Fiom-Cgil: «C'è il futuro del lavoro di tantissime persone, c'è il futuro della vita per loro. Sarà una traversata molto lunga, da qui al 2029.

Qui tutti si carichino delle proprie responsabilità, come Stellantis, Acc e soprattutto il Governo, che deve aprire il confronto sulle produzioni e sugli ammortizzatori sociali, anche per far pesare le ingenti risorse pubbliche, assorbendo tutti i lavoratori».