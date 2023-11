Alla Camera di commercio: protocollo d’intesa per la legalità e la sicurezza ambientale

CAMPOBASSO. Martedì 14 novembre prossimo, nella sede di Campobasso della Camera di Commercio del Molise, verrà sottoscritto il Protocollo d’intesa per la legalità e la sicurezza ambientale tra il Comitato nazionale dell’Albo Gestori ambientali, la Sezione regionale Molise dell’Albo, la Camera di commercio del Molise e il comando Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise”.

Condividere con le autorità vigilanti i dati delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti delle imprese iscritte all’Albo Gestori ambientali (con particolare attenzione ai dati rilevabili dai requisiti tecnici quali numero veicoli autorizzati, attrezzature, tipologia e quantità di rifiuti trattati) riveste un’importanza cruciale nel contrasto ai fenomeni di criminalità connessi al ciclo dei rifiuti.

Con la firma del protocollo il Comando Regione Carabinieri Forestale “Abruzzo e Molise” avrà accesso diretto alla banca dati dell’Albo Gestori Ambientali e potrà effettuare controlli avanzati e dettagliati sulle autorizzazioni al trasporto rifiuti con indicazione dei singoli veicoli, sulle autorizzazioni per la commercializzazione dei rifiuti e su quelle per la bonifica dei siti, compresi quelli contenenti amianto, oltre alla possibilità di utilizzare FDASmart, l’applicazione che permette di verificare le autorizzazioni dei veicoli su strada in tempo reale.

Il protocollo si inserisce in un percorso di intensa e proficua collaborazione con tutte le forze dell’ordine, già attuato sia in Molise, attraverso il rilascio di chiavi di accesso all’archivio regionale dei dati ambientali fornito già da tempo anche al Nucleo Operativo Ecologico dei Comando Carabinieri del Molise, sia sul territorio nazionale con tutti i soggetti istituzionali di verifica e controllo, come le Prefetture - per le verifiche del possesso della certificazione antimafia - e i tribunali - per le verifiche dei certificati penali.

Per la Camera di Commercio del Molise la sottoscrizione del protocollo è particolarmente significativa nell’ambito delle complessive attività di tutela della legalità, sia come fattore imprescindibile della corretta concorrenza del mercato sia per la salvaguardia, con riferimento alla tematica ambientale, del benessere della collettività.