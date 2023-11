Emergenza cinghiali: «Predisporre trappole fisse sui territori a vocazione agricola»

BASSO MOLISE. Per il presidente del Mam, il Movimento agricolo molisano, Ivano Zara, occorre adottare una soluzione concreta per risolvere il problema dei cinghiali. L'idea che viene lanciata ora è quella di predisporre trappole fisse sul territorio a vocazione agricola: «Come più volte segnalato da parte del Mam il problema degli ungulati si sta aggravando di anno in anno e sta diventando ingestibile (con oltre 40 mila capi presenti solo in Molise). Gli agricoltori ormai non possono più coltivare alcuni prodotti (come mais, favino, girasole, ecc…) perché vengono distrutti dall’incontrollata fauna selvatica arrecando gravi danni economici alle aziende agricole.

Per ovviare a questo grande problema il Mam propone il posizionamento sul territorio di trappole fisse per catturare i cinghiali. Da qui saranno trasferiti in aziende agricole abilitate dagli organi preposti, che dopo i dovuti controlli sanitari e l’accertamento dell’assenza di infezioni o malattie nell’animale, li porteranno in strutture attrezzate per l’allevamento. In seguito a un periodo di assestamento verranno trasformati in prodotti alimentari da immettere sul mercato.

Per mettere in piedi questo progetto ci sarà bisogno di una regolamentazione e un finanziamento da parte della Regione Molise. In altre regioni già viene trasformata la carne di cinghiale, mentre in Molise ancora non esistono questo tipo di strutture. Così facendo sarà possibile sia creare nuovo reddito per le aziende che diminuire il numero dei cinghiali presenti sul territorio senza dover per forza ricorrere solamente alla pratica della caccia che nel tempo si è dimostrata insufficiente. Il Mam si appella anche alle altre organizzazioni agricole come Coldiretti, Cia, Confagricoltura, a sostenere questa proposta che se applicata potrebbe arginare il problema ridimensionando il numero dei capi di cinghiali, oltre a creare un reddito aggiuntivo per le aziende molisane.

Così facendo si potranno incentivare i giovani che sono scoraggiati dal rimanere in agricoltura, anche perché si continua a parlare di incentivi ai giovani per l’insediamento, ma poi non si riesce a garantirgli un reddito successivo. Se si continua solamente a segnalare il problema senza agire nel concreto, molte aziende agricole saranno costrette a chiudere».