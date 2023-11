"Stati generali dei rifiuti": le nuove regole di Arera

LARINO. Le aziende Ecotraining S.r.ls, azienda molisana con sede in Larino, specializzata in formazione ambientale, insieme alla Magesti S.r.l., azienda pugliese che si occupa di supportare gli enti pubblici nella gestione degli obblighi imposti da Area, hanno organizzato, con il patrocinio della Regione Molise e del Comune di Campobasso, in questo mese di novembre 2023 quelli che hanno voluto definire gli ‘Stati generali del Molise sulla gestione ed il trattamento dei rifiuti urbani. Di qui una serie di incontri itineranti per fare il punto su diversi temi legati all’ambiente. Il primo, di questi incontri, è in programma il prossimo martedì, 14 novembre a Campobasso dalle ore 9.30 alle 13 presso la sala conferenze del Grand Hotel Rinascimento in via Labanca. Al centro della discussione, moderata dal giornalista Nicola De Francesco, direttore responsabile di nelmolise.it, ci sarà tutta la nuova normativa dettata da Arera legata ai rifiuti urbani.

L’obiettivo della mattinata formativa, aperta a tutte le amministrazioni comunali molisane e agli uffici tecnici è quello di presentare una visione ampia sul sistema di ARERA e sugli impatti per i Comuni e i gestori. In questa primo incontro verrà presentato il sistema nel suo complesso. Il taglio vuol essere rigoroso ma divulgativo in modo da far comprendere a tutte le parti la direzione in cui si sta andando il sistema Arera anche alla luce delle ultime delibere. Si cercherà dunque di fare il punto sulle numerose novità che riguardano gli ambiti dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali. A partire dall'anno 2024 infatti, oltre alla elaborazione dei nuovi Piani Economici e Finanziari per la definizione del tributo TARI, gli operatori pubblici e privati saranno impegnati con le novità introdotte dal RENTRI (Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti) e da ARERA con quattro nuove Deliberazioni pubblicate ad Agosto 2023. Questo di seguito è il programma del 14 novembre:

09.30 registrazione partecipanti;

10.00 Saluti Istituzionali del sindaco reggente di Campobasso e dell’assessore regionale all’ambiente Andrea Di Lucente.

I lavori poi saranno affidati, a partire dalle 10.30, al direttore di Eco Training srls Gaetano Ricci che avrà modo di illustrare “la corretta attuazione del D.lgs. 152/2006 nella gestione dei rifiuti da parte dell’ente pubblico presupposto per un quadro regolatorio ARERA pienamente applicato”.

Alle 10.50 sarà la volta dell’Ingegner Alfonso Piccarreta - Direttore Magesti srl illustrare "Il quadro regolatorio definito da Arera: gli impegni per il 2024".

Alle 11.45 l’Avvocato Stefania Tomaro, amministratore Unico S.E.A. Servizi e Ambiente Spa porterà la sua testimonianza diretta sulla materia.

Alle 12.15 Spazio alle domande dei tecnici, degli amministratori e dei giornalisti intervenuti.

Alle 12.45 Chiuderà i lavori l’Assessore all'Ambiente della regione Molise Andrea Di Lucente.

A seguire il link creato per iscriversi gratuitamente al momento di confronto sulla gestione dei rifiuti urbani.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVkWaqNSYdbT66lc-2jUMNXDLNqxiyq-El9aHB6NQpK-lovw/viewform