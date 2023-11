"Window Display", riflettori accesi sul mondo della vetrinistica

PETACCIATO. L'associazione Vetrinisti & Visual Europei presieduta dal presidente Giuseppe Marco Pasquarella e dal direttivo nazionale, ha organizzato un evento denominato Window Display nel Mondo settima edizione eccellente questa volta a Roma presso il Palazzo Piacentini sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy superando ogni aspettativa .Negli anni sono state svolte quattro edizioni a Palazzo Reale di Piazza Duomo con il patrocinio del Comune di Milano, la quinta edizione a Palazzo Cusani sede dell’esercito e della NATO con l’alto patrocinio del Parlamento Europeo e del Comune di Milano e la sesta edizione all’Antoniano di Bologna con patrocini del Parlamento Europeo, Regione Emilia Romagna, Comune di Bologna e Acli Emilia Romagna.

Come anticipato è stata un’edizione diversa ma molto istituzionale elegante e laboriosa un parterre d’eccezione, in cui sono stati toccati argomentazioni della figura del Vetrinista e del Visual, ma anche il Made in Italy, retail e il mondo che gira intorno proponendo al ministero proposte concrete.

Durante l’evento dopo la parte contenuti associativi e ministeriali condivisi con tutti i presenti, la responsabile commissione artistica Valentina Gasperini ha premiato le vetrine più belle che quest’anno sono state aggiudicate a: Alberto Anticoli Roma-Marina Cappello Giaveno- Monica Lillio Terracina -Carlotta Simonetti Roma- Federica Speranza Roma-Claudio Benedetti Altopascio LU-Federica Merola Fanna-PN-Nicola Massimo Caldarulo Adelfia BA-Silvia Ceschin Rua di Faletto –Tv- Subito dopo consegnati dai Responsabili Katiuscia Ciarleglio e il Prof. Alessandro Farrufini il premio delle migliori scuole andate a: Expovetrine school di Marco Catalani Roma, MC Informazioni di Monica Cavicchioni, PGM Studio di Vetrinistica di Giuseppe Marco Pasquarella Petacciato, Intersystem Group Accademy di Stefania Picchi Roma –Studio Vetrinistico D’Immagine di Roberto Comeri Pianezza-TO-Studio Comunicazione Visiva di Flavio Baido Pordenone-PN- Visual Retail Academy di Valentina Gasperini Barbiano di Cotignola -RA- Mario Masiero Padova - Mariateresa Pelosi Milano - è la volta dei partner premiati il fotografo Rosa Bellodi di San Felice sul Panaro-MO- l’azienda di manichini Made in Italy Lideimmagine di Alessandro Fongaro e Intersystem Group azienda che arreda negozi e di vetrinistica-Consegnato dal Presidente Cav. Giuseppe Marco Pasquarella al Ministro Adolfo Urso una targa di ringraziamento. Proseguono le premiazioni con le benemerenze istituzionali che vengono consegnate al Capo di Gabinetto Dott. Federico Eichberg e la vice capo Elena Lorenzini e al Presidente di Confassociazioni Angelo Deiana, le speciali sono andate come associative a Assoretipmi consegnato al Presidente Dott. Eugenio Ferrari, professionali a Fabio Neri e artistica all’attrice Lorenza Caradonna e la volta del titolo di maestro che viene conferito a Federica Speranza di Roma dal presidente infine prima dei premiati d’eccellenza consegna premio alla carriera al maestro Giorgio Cignacco. Dopo tanta attesa vengono premiati i personaggi per categoria per il giornalismo a Marianna Pignatelli, Comunicazione e Marketing nel fashion alla dottoressa Mariella Milani, per la fotografa di Moda alla dott.ssa Cinzia Capparelli, vetrina elegante uomo a Dan John, stilismo alla Signora Vanessa Foglia e la vetrina internazionale 2023 a DSQUARED2.

Si dà appuntamento con il prossimo anno per l’ottava edizione di Window Display nel Mondo e augurando a tutti i presenti un Buon Natale e felice anno nuovo 2024. Si conclude con un buffet offerto dall’associazione.

L'associazione Vetrinisti & Visual Europei presieduta dal presidente Giuseppe Marco Pasquarella e dal direttivo nazionale, l’associazione nasce dalla volontà di tantissimi professionisti affermati del settore vetrinistico, Visual merchandising, design e moda. La nostra associazione organizza corsi di formazione in ambito vetrinistico su scala nazionale, concorsi vetrine, allestimenti, showroom, meeting, eventi, fiere, ci rivolgiamo a enti pubblici e privati con l'obbiettivo di creare figure altamente qualificate per dare risposte alle nuove esigenze sempre crescente del mercato italiano ed internazionale. Abbiamo sedi sparse su tutto il territorio italiano per i nostri corsi.

