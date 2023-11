Giovedì sciopero alla mensa dello stabilimento Sevel

ATESSA. Sciopero nei servizi mensa allo stabilimento Sevel. La Fisascat-Cisl di Abruzzo e Molise, con il segretario Stefano Murazzo, ha convocato una conferenza stampa per domani, giovedì 16 novembre, alle ore 10.30, presso il sito Stellantis Europe S.p.a., inerente alla giornata di sciopero proclamato, sempre per domani, dalle lavoratrici e dai lavoratori della Sangro Mense S.r.l. in appalto alla Stellantis Europe S.p.a.

«In data 08.09.2023 le parti, Fisascat-Cisl Abruzzo-Molise e Sangro mense S.r.l., come da giusta convocazione, si sono incontrate per discutere delle problematiche, in appalto, relative alla sicurezza delle maestranze; In data 29.09.2023 la Fisascat-Cisl Abruzzo Molise, chiedeva, mezzo Pec, riscontro alla Sangro Mense S.r.l. sulla verifica e risoluzione dei problemi che inficiano la sicurezza delle maestranze in appalto; in data 13.10.2023 abbiamo proclamato lo stato di agitazione a seguito del quale la Sangro Mense S.r.l. procedeva alla verifica delle anomalie segnalate; ad oggi solo una piccola parte delle anomalie risultano essere state sanate».