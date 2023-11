«Stellantis ci ha convocato», revocato lo sciopero alla mensa dello stabilimento Sevel

TERMOLI. L’evidenza data alla protesta decisa dalla Fisascat-Cisl alla mensa dello stabilimento Sevel ha portato l’azienda Stellantis a convocare il sindacato.

«Nel ringraziarvi della disponibilità data, comunichiamo la sospensione dello sciopero indetto per la giornata di domani 16 novembre e annullata la conferenza stampa indetta. Come da comunicazione precedente. Tale decisione erompe dalla disponibilità comunicata, in data odierna, dalla committente Stellantis Europe S.p.a, a incontrare la nostra organizzazione sindacale. Incontro atto alla risoluzione fattiva delle problematiche relative alla sicurezza delle maestranze in appalto».