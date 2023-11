Il mondo ittico ai raggi X: a tu per tu con la direttrice nazionale di Federpesca Francesca Biondo

TERMOLI. Una presenza di prestigio, quella della direttrice nazionale di Federpesca, figura dinamica e operativa, come Francesca Biondo, ieri a Termoli nell'ambito del progetto Emerim sulla sostenibilità ambientale nel mondo ittico.

A margine dell'evento conclusivo, l'abbiamo intervistata su tutti i temi cardine del comparto, dal regolamento controlli alla moratoria sullo strascico, passando per l'emergenza granchio blu agli indennizzi del fermo pesca bloccati da 3 anni.

La direttrice di Federpesca Francesca Biondo ha ribadito l'essenzialità di un settore che resta vitale per l'approvvigionamento alimentare sulle nostre tavole e per il contributo in termini economici al Paese.