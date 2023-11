La pesca delle vongole a Termoli resta ferma, l'attività è sospesa almeno fino al 10 dicembre

TERMOLI. Il comparto dei vongolari sempre più in crisi. Per il terzo mese consecutivo, dopo la decisione di prorogare lo stop all’attività da parte del CoGeVo Molise, la Capitaneria di Porto ha emesso ieri l’ordinanza che vieta la pesca dei molluschi bivalvi, come già fatto a metà settembre e metà ottobre. «Ulteriore periodo di arresto temporaneo. Vista la dichiarazione da parte del Co.Ge.Vo. di Termoli in data 15 novembre scorso, con la quale è stato reso noto che l’assemblea a maggioranza assoluta, ha disposto di prolungare il fermo volontario dei molluschi fino alla data del 10 dicembre.

«L’Ordinanza n. 74/2023 del 18/10/2023 sul fermo volontario della pesca professionale dei molluschi bivalvi nel compartimento marittimo di Termoli e in particolare delle vongole (Chamelea gallina) mediante le unità abilitate con il sistema draga idraulica (attrezzo HMD) è prorogata fino al 10/12/2023 (estremo compreso).

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave illecito, saranno puniti ai sensi del D. lgs 09/01/2012 n. 4 e successive modifiche, dall’art. 1174 del Codice della Navigazione e, ove ricorra, ai sensi della restante normativa vigente».