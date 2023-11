Il posto fisso: concorsi al Comune di Larino

LARINO. Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno e indeterminato di numero un posto dl istruttore tecnico, categoria c posizione economica, calendario prova preselettiva, concorso citato in oggetto, si rende noto che la prova preselettiva si terrà il giorno giovedì 23 novembre alle ore 12, presso la palestra Comunale.

La prova preselettiva consisterà in numero 30 quesiti a risposta multipla sulle materie indicate nel bando, al paragrafo la prova scritta; la prova dovrà svolgersi entro il tempo di 60 minuti e sarà considerata superata con un punteggio minimo di 21-30; i punteggi saranno assegnati nel modo seguente: risposta sbagliata: nessuna risposta: I punto; -0,25 punto; 0 punti. Verranno ammessi alla successiva prova (prima prova scritta) concorsuale i primi 30 candidati risultati idonei alla preselezione in ordine decrescente di merito, significando che verranno comunque ammessi alla prova scritta tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio del candidato collocatosi. Si rammenta che i candidati dovranno presentarsi muniti di carta di identità o altro documento legale di riconoscimento in corso di validità. II giorno della prova sarà vietato l'uso di qualsiasi di comunicazione (telefoni o altra strumentazione) e non sarà consentito l'uso di testi. Durante l'espletamento della prova nessuno potrà allontanarsi dalla sala, qualora il candidato

decida di uscire dovrà consegnare l'elaborato al Presidente della commissione ed essere accompagnato, previa autorizzazione, da un componente della Commissione o da un addetto alla presente comunicazione, pubblicata sul sito web e all'albo pretorio online del Comune di Larino ha valore di notifica di comunicazione della Prova Preselettiva ai candidati. La mancata presentazione del candidato nel giorno, nell'ora e nel luogo indicato per lo svolgimento della prova preselettiva, anche se dipendente da forza maggiore, verrà considerata come rinuncia». L’avviso è stato firmato dal presidente della commissione, architetto Silvestro Belpulsi.