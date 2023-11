Flag Molise costiero, consegnati gli attesti agli operatori "ecomuseali"

TERMOLI. Si è concluso con la consegna degli attestati di partecipazione il corso per operatori ecomuseali organizzato dal Flag Molise Costiero in collaborazione con la Vida Medical di Termoli.

Un percorso rivolto alla formazione di figure professionali in grado di contribuire alla valorizzazione del territorio nell’ambito del più ampio progetto che comprende gli itinerari turistici e l’ecomuseo in Molise.

Per l’occasione erano presenti nella sede del Flag il direttore Cloridano Bellocchio, i docenti e i ragazzi protagonisti del corso.

La formazione di figure professionali risulta di fondamentale importanza per garantire la riuscita di un progetto che vedrà la nascita di un ecomuseo. A tal proposito, l’incontro di ieri assume una duplice funzione: se da un lato si tratta della conclusione di un percorso importante per le figure che potranno essere valorizzate in futuro, dall’altro costituisce un punto di partenza che apre la strada alla creazione dell’ecomuseo e alla realizzazione delle iniziative ad esso collegate.

Tra i docenti del corso, il professore Rossano Pazzagli, docente all'Università del Molise, che ha sottolineato: "il corso si è incentrato sulla conoscenza del patrimonio territoriale della fascia costiera e sulla individuazione dell'ecomuseo come modo migliore per valorizzarlo, sia in funzione turistica, sia come strumento per favorire la partecipazione delle comunità locali e la consapevolezza degli abitanti, tramite la formazione di adeguati profili professionali".

Un aspetto evidenziato anche dal presidente del Flag Vincenzo Ferrazzano: “Il patrimonio ambientale, turistico e culturale della fascia costiera molisana è tra i capisaldi della strategia di sviluppo locale del Flag Molise Costiero, che abbiamo fortemente sostenuto anche attraverso questo progetto, in attuazione della sub-azione 2.1.2 finanziata con il Feamp 2014-2020”.

