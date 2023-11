Rincari dell'energia, l'Unione europea proroga di sei mesi gli "aiuti di Stato"

TERMOLI. La Commissione europea in data 20 novembre 2023 ha adottato una modifica al Quadro Temporaneo per gli aiuti di Stato prorogando di sei mesi gli aiuti di importo limitato (sezione 2.1) e gli aiuti per compensare i prezzi dell’energia (sezione 2.4) a seguito della aggressione russa contro l’Ucraina.

Gli aiuti di imposto limitato, aiuti maggiormente applicati in quasi tutti i settori, in scadenza il 31 dicembre 2023 sono stati prorogati fino al 30 giugno 2024 e incrementati i massimali previsti, aumentandoli per il settore agricolo da 250mila a 280mila euro e per il settore della pesca i massimali da euro 300mila a 335mila.

Questo intervento consentirà agli Stati di estendere il loro regime di sostegno, garantendo alle aziende colpite dalla crisi, di non essere tagliate fuori dal necessario, urgente e direi doveroso sostegno finanziario fino al giugno 2024.

Ricordiamo che per le misure di aiuto di cui alla sezione 2.1 tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Dopo questo intervento è doveroso attendersi la riapertura del credito di imposta sugli acquisti di carburante utilizzato dalle nostre imprese per l’attività di pesca.