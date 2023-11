"Chiusura filiali? No, grazie", in Molise approda il tour nazionale

CAMPOBASSO. Si conclude il tour nazionale di "Chiusura filiali? No, grazie". Tra Molise, Campania e Lazio, dal 27 al 30 novembre, l’ultima tappa della campagna itinerante contro la desertificazione bancaria.

Ultima tappa per "Chiusura filiali? No, grazie". la campagna itinerante contro la desertificazione bancaria promossa da Uilca, il Sindacato Uil Credito, Esattorie, Assicurazioni e Autorità guidato dal segretario generale Fulvio Furlan.

L’iniziativa on the road, attiva dall’inizio dell’anno, volge al termine con l’ultima tappa in Molise, Campania e Lazio dal 27 al 30 novembre. La campagna, ufficialmente presentata a luglio 2022 a Bari, in occasione del Congresso Regionale Uilca Puglia, ha riscosso il sostegno dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci), dell’Unione Province Italiane (Upi) e dell’Unione nazionale comuni comunità enti montani (Uncem). Il giro dei comuni italiani maggiormente colpiti dalla chiusura delle filiali bancarie è partito lo scorso gennaio con un Van personalizzato Uilca. Il tour ha attraversato l’Italia in lungo e largo, toccato 31 comuni, incontrato il sostegno di numerose istituzioni politiche e associazioni locali, raccolto le istanze dei cittadini attraverso un sondaggio sull’impatto della desertificazione bancaria nel tessuto sociale ed economico del territorio. I dati parziali, raccolti su 1.400 persone durante la prima parte 1 della campagna, hanno mostrato malcontento e insoddisfazione della chiusura delle filiali bancarie nel proprio comune: “insoddisfatte” nove persone su dieci.

Desertificazione bancaria: i dati in Italia Dal 2018 al 2022 in Italia gli sportelli bancari sono diminuiti del 17,4%, passando da 25.409 a 20.986 (-4.423). I comuni serviti da banche sono scesi del 10,9%, da 5.368 a 4.785 (-583). Il trend negativo coinvolge anche l’aspetto occupazionale: 14.020 dipendenti in meno nel settore, passando da 278.152 a 264.132 (-5%).

L’appuntamento in piazza per dire Chiusura filiali? No, grazie. con Uilca è per lunedì 27 novembre a Campobasso, ore 14:30, in Piazza Gabriele Pepe. Saranno presenti la Segretaria Generale Uil Molise Tecla Boccardo, il Segretario Generale Uilca Molise Ermando Ciocca, i Segretari Regionali di categoria, i Rappresentanti delle istituzioni regionali, i Sindaci dei comuni molisani. Campania La tappa prosegue in Campania, martedì 28 novembre a Napoli, dalle ore 9:30 alle ore 13:00 in Via Partenope, 36. 1 La prima parte della ricerca riguarda le regioni Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Umbria, Lombardia, Basilicata e Puglia. 2 Fonte: elaborazione Uilca su dati statistici della Banca Centrale Europea e su dati Banca d’Italia pubblicati il 31 marzo 2023.

Il 29 novembre nel viterbese, a Castel Sant’Elia, la prima sosta nel Lazio in Piazza Margherita, dalle ore 10:00 alle ore 13:00. A Roma, l’incontro finale è per giovedì 30 novembre presso il Palazzo Valentini, nell’Aula Consiliare “Giorgio Fregosi” in via Quattro Novembre,119/A alle ore 14.

Oltre all’iniziativa contro il fenomeno della desertificazione bancaria, Uilca ha lanciato e sostiene Basta pressioni commerciali, una campagna contro le indebite pressioni commerciali cui è sottoposto il personale bancario.