Balneari alla riscossa: «Ora ci aspettiamo che il Governo vari la nuova legge al più presto»

Dopo la sentenza della Cassazione sulle concessioni demaniali marittime

TERMOLI. A bocce ferme, dopo aver incassato l'ottima notizia riguardante la sentenza con cui i giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno annullato le ordinanze a sezioni unite del Consiglio di Stato in merito alle proroghe sulle concessioni demaniali marittime, il presidente del Sib-Confcommercio Molise, Nico Venditti, ha commentato la vittoria del ricorso promosso proprio dall'associazione sindacale aderente Fipe.

Il presidente nazionale, Antonio Capacchione, aveva evidenziato come «La Cassazione ha ritenuto la sentenza del Consiglio di Stato viziata da eccesso di giurisdizione avendoci estromesso dal processo ancorché la decisione andava ad incidere su coloro che rappresentiamo. Ha quindi rinviato al Consiglio di Stato che dovrà tenere conto del principio affermato dalla Cassazione e che dovrà "nuovamente pronunciarsi" sugli altri motivi di illegittimità da noi sollevati sulla sentenza dell'Adunanza plenaria. Estremamente importante e significativo che la Cassazione abbia anche menzionato che il Consiglio di Stato dovrà tener conto delle nuove leggi che il Parlamento e il Governo emanano esercitando "i poteri normativi loro spettanti".

La vicenda balneare con questa sentenza è ad una importante svolta. La sua soluzione come sempre riteniamo che spetti al Parlamento e non ai giudici. Ma con questa sentenza della Corte di Cassazione nella sua massima e autorevole espressione si stigmatizza l'abuso del Consiglio di Stato e si effettua un richiamo al rispetto delle "prerogative del Parlamento". Con questa sentenza si elimina, pertanto, una pesante ipoteca del Consiglio di Stato sulle prerogative legislative del Governo e del Parlamento. Il commento del Presidente Antonio Capacchione “È una vittoria del diritto contro gli abusi anche giudiziari. Ma è soprattutto una vittoria dei balneari ottenuta grazie alla nostra iniziativa sindacale anche in sede giudiziaria. Continua la nostra battaglia a tutela dei diritti dei concessionari attualmente operanti. Ho provveduto a ringraziare la professoressa Maria Alessandra Sandulli e il professore Romano Vaccarella che convintamente ci hanno sostenuto in sede giudiziaria».