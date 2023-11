Fondi europei, in riunione con Micone gli organismi di vigilanza

CAMPOBASSO. Nei giorni 29, 30 novembre e primo dicembre, l’Assessorato regionale all’Agricoltura ospiterà i Rappresentanti della Commissione Europea Direzione Generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale, del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali del Dipartimento Politiche di Coesione, in occasione delle riunioni del Comitato di sorveglianza del Psr Molise e del Comitato Monitoraggio regionale che si terranno il Palazzo Ex-Gil. Il giorno 29 novembre sono previste visite aziendali presso alcune aziende agricole dell’Alto Molise.

Le sedute plenarie sono calendarizzate per:

il giorno 30 novembre ore 9: riunione del Comitato di Sorveglianza del PSR 2014/22;

il giorno 1° dicembre ore 9 riunione del Comitato di Monitoraggio regionale del CSR 2023/27.

Due punti all’ordine del giorno la conclusione dell’esperienza del ciclo di programmazione 2014-2022 e della nuova programmazione 2023-2027.

Le riunioni saranno presiedute dall’assessore regionale all’Agricoltura Salvatore Micone e rappresenteranno momenti di analisi e di confronto, insieme ai tecnici Ue e ministeriali, al partenariato istituzionale ed economico-sociale, alle rappresentanze produttive e sindacali, oltre all’Autorità di gestione, alla struttura e all’assistenza tecnica dell’Assessorato regionale all'Agricoltura, per fare il punto sull’attuazione e sull’utilizzo delle risorse comunitarie, per prendere visione degli obiettivi e risultati raggiunti, oltre che per programmare, nella maniera più ottimale e concreta, i traguardi prossimi futuri che ci attendono, in attuazione di quanto previsto nel Csr 2023/27 coinvolgendo attivamente gli attori del comparto agricolo e tutti i territori, affinché ognuno sia protagonista del futuro percorso di crescita del Molise.