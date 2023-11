Trasporto su ferro e su gomma in sofferenza, la Uil rilancia la vertenza doppia

CAMPOBASSO. Alla presenza del Segretario nazionale della UilTrasporti Roberto Napoleone e della Segreteria generale della Uil Molise, Tecla Boccardo, si terrà alle ore 11:30 di mercoledì 29 novembre, una conferenza stampa, presso la sede della Uil in via Crispi a Campobasso, in cui si rappresenteranno le problematiche relative al trasporto pubblico locale su ferro e su gomma.

Nell'occasione saranno illustrate anche le novità relative al rinnovo del Ccnl del settore, in corso in queste settimane.