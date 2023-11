Insediamenti produttivi e sostenibilità: integrazione possibile

TERMOLI. Professionisti a confronto al Cosib, lunedì 4 dicembre, in una sessione di lavoro che vedrà una dozzina di relatori che si avvicenderanno su temi di interesse collettivo, moderati da Antonello Barone.

L’integrazione della sostenibilità all’interno dei modelli di business delle imprese non è ormai più solo una direzione, un obiettivo. Chiarezza, misurabilità, confrontabilità delle informazioni sono alla base di rating di sostenibilità più affidabili, della fiducia degli investitori e della sana concorrenza sul mercato: occorre avere tutti gli strumenti utili alla predisposizione di un complesso organico e compiuto di standard contabili e di revisione specifici per le tematiche ESG connessi con gli ambiti finanziari. Si tratta di un vero cambio di paradigma che di fatto chiama tutte le aziende a definire fin da subito una strategia chiara di transizione verso modelli di business più sostenibili, con uno sguardo al lungo termine. Il convegno “Insediamenti Produttivi & Sostenibilità” affronta il tema dell'adeguamento alle pratiche di ESG nelle attività produttive industriali.

Il programma prevede approfondimenti sulle tematiche dello sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale, normativo e con particolare attenzione agli aspetti fiscali, a seguire ci sarà la presentazione di casi attuati da aziende virtuose, esposizione della visione degli stakeholder dello sviluppo dell’Area Industriale della Valle del Biferno in Molise, presentazione di opportunità per le imprese attraverso programmi di incentivazione alla sostenibilità e protocolli di finanziamenti in tema ESG messi in campo da istituti bancari. Il convegno è libero e gratuito ed è in corso di accreditamento da parte dei rispettivi Ordini professionali partecipanti, per il riconoscimento di crediti formativi validi ai ­fini dell’assolvimento dell’obbligo della formazione professionale continua.

Saluti istituzionali affidati a Nicola Buri, Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Larino; a Piero Donato Silvestri, presidente Cosib; all’assessore regionale Michele Marone e a Liliana Smargiassi, consigliera del Cndcec. Intervengono Bruno Paura, Docente presso l'Università del Molise; Domenico Porfido, Avvocato, Consigliere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino; Gian Luca Galletti, dottore commercialista, consigliere Cndcec; Vito Totorizzo, General Manager Shipagent Porto di Bari; Vincenzo Longobardi, presidente Confindustria Molise; Marco Pulitano, CEO Energytime SpA, Business Partner 24ORE; Nicola Lazzaro, Direttore Filiale Imprese Intesa Sanpaolo Campobasso. In agenda la presentazione della Pubblicazione: “Tassonomia Verde ed ESG", a cura di Giovanni Monti, dottore commercialista, Professional Partner 24ORE.