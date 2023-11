Progetto "Vera": presentato il programma Interreg con Larino lead partner

LARINO. Il 30 novembre 2023, presso l’Aula magna dell’Istituto Tecnico Agrario e per Geometri “San Pardo” di Larino, ha avuto luogo l’evento di lancio del progetto Vera - Modelli di agricoltura sostenibile per la preservazione della biodiversità. Il progetto, di cui il Comune di Larino è lead partner internazionale, rientra tra gli small projects di cooperazione transfrontaliera del programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027, e coinvolge, in funzione delle sue caratteristiche e delle sue opportunità, soprattutto gli studenti dell’Istituto Agrario di Larino, il più antico della regione e punto di riferimento per l’intero territorio.

Dopo i saluti del Vicesindaco di Larino Claudio Perna, della Dirigente Scolastica dell'Istituto Omnicomprensivo “Magliano” Emilia Sacco e della Project Manager del Segretariato congiunto del programma Interreg Diana Gracin Petrovic, sono intervenuti l’avv. Mario Ialenti, il dott. Mauro Calise e il prof. Daniele Gagliardi a spiegare al pubblico di studenti il modo in cui saranno coinvolti nel progetto Vera.

Workshop di potatura, anche per gli operatori nel settore agricolo del territorio, e uno scambio interculturale con ragazzi e ragazze di Spalato saranno le attività cardine della progettualità, per la quale il Comune di Larino è chiamato a coordinare le operazioni, soprattutto da un punto di vista amministrativo, organizzativo e contabile. Gli altri partner del progetto sono “I Giardini di Pomona”, ricchissimo conservatorio botanico di Cisternino (BR) e, per parte croata, le associazioni internazionali con sedi a Spalato Sunce e Permakultura Dalmacija.

