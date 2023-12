Trasporto pubblico: “Nessun fondo aggiuntivo, esultanza della Lega incomprensibile”

CAMPOBASSO. Trasporto pubblico, Primiani (M5S): “Nessun fondo aggiuntivo, esultanza della Lega incomprensibile”.

Ancora una volta, il duo Marone-Salvini cerca di prendere in giro i molisani, esultando per l’arrivo in Molise di 8 milioni di euro per il Trasporto pubblico locale. Peccato, tuttavia, che la somma indicata dall’assessore regionale non sia altro che l’ultima tranche dello stanziamento di inizio 2024, un contributo uguale a quello degli altri anni, non essendo cambiati i parametri di ripartizione del Fondo unico.

Si tratterebbe, insomma, di un consueto riparto di fondi per il settore: la somma degli 8 milioni di euro coincide con il 20% dello stanziamento totale che spetta al Molise, il cui 80% è ripartito entro il 15 gennaio di ciascun anno, tra le regioni, a titolo di anticipazione effettuata sulla base delle percentuali attribuite a ciascuna regione nell’anno precedente.

La quota totale spettante al Molise, infatti, è pari a 36 milioni di euro. Di questi, 28 milioni sono stati già accertati, mentre gli 8 milioni tanto pavoneggiati da Michele Marone per cui i molisani dovrebbero ringraziare, a suo dire, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, sono il saldo del 20%.

Il tentativo maldestro dell’assessore regionale, nonché consulente di Salvini, era quindi quello di far credere che questi fondi fossero stati ottenuti dal Ministro per merito suo, o per benevolenza nei confronti della nostra regione. E lo dimostrano anche le dichiarazioni che l’assessore Gianluca Cefaratti ha reso in Aula di Consiglio regionale, nei giorni scorsi, parlando di tali risorse come un ulteriore finanziamento per il Molise. Ma non è affatto così: questo è ciò che il centrodestra vuole far credere, prendendo in giro i cittadini.

Di fronte ai problemi seri, serissimi che attanagliano il settore del Trasporto pubblico locale, la cosa più giusta da fare sarebbe lavorare a testa bassa per risolverli. Invece no, la Lega e il centrodestra sono più impegnati ad esultare per mirabolanti risultati che, semplicemente, non esistono.

Se Marone vuole davvero incidere sul settore e non fare solo mera propaganda, che si attivi per aumentare la percentuale di riparto sul Fondo nazionale che vede lo Stato assegnare al Molise un misero 0,71% della quota totale.