Giovani avvocati: Mariangela Di Biase vice presidente nazionale dell'Aiga

CAMPOBASSO. Nomina prestigiosa per la classe forense molisana, l'avvocato Mariangela Di Biase è divenuta vice presidente nazionale dell'Aiga.

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Campobasso esprime soddisfazione per la prestigiosa nomina conferita alla collega, Mariangela Di Biase, quale Vice Presidente nazionale Aiga.

È un importante riconoscimento all’impegno e alla determinazione profusi da Mariangela nell’Associazione che riunisce oltre 10 mila giovani Avvocati e motivo di orgoglio per l’Ordine di Campobasso al quale essa è iscritta.

Siamo certi che Mariangela onorerà al meglio la carica conferitale continuando, con il consueto entusiasmo e nell’interesse della giovane Avvocatura, il suo lavoro a cui l’Ordine non farà mancare il proprio appoggio.

«Ci sono molti grazie, ma quello qui espresso viene dal cuore, per senso di appartenenza e per riconoscenza di un Ordine che mi fa sentire parte integrante e mi sprona a dare il meglio di me. Onorerò il mio ruolo quale giovane avvocato e quale membro di un gruppo che oggi mi ha coccolata».

Dalla sezione Aiga di Campobasso: «Siamo molto fieri di te e ti auguriamo ancora tanti di questi successi.... Congratulazioni vicepresidente Mariangela Di Biase».

Congratulazioni all'avvocato Di Biase anche da Termolionline e in bocca al lupo per il suo mandato da vicepresidente nazionale Aiga.