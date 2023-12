Superbonus 110, l'Anaci chiede una proroga al Governo

CAMPOBASSO. L’Anaci, associazione nazionale amministratori condominiali e immobiliari, chiede al Governo di valutare con urgenza una proroga dei lavori in corso relativi al superbonus 110%, lavori a rischio sicurezza in quanto, quelli già iniziati rischiano di non essere terminati per l’impossibilità dei condomini di pagare eventuali ulteriori percentuali dopo il 31 dicembre 2023. Auspichiamo e chiediamo con forza tale proroga a nome di tutti i cittadini molisani che, fidandosi dello Stato, hanno effettuato i lavori utilizzando il superbonus 110% per riqualificare e mettere in sicurezza il proprio condominio e che ora rischiano di non terminarli o di pagare cifre molto elevate per le continue modifiche della normativa.

Dal report Enea del 31 ottobre emerge che in Molise il totale degli interventi ammessi a detrazione, per oltre 600 condomini, è di circa 358 milioni di euro, mentre il totale dei lavori condominiali “realizzati” ammessi a detrazione alla suddetta data è del 73% con circa 262 milioni di euro. Questi dati fanno riflettere molto; in primis, al 31 ottobre in Molise, ci sono 96 milioni di euro “non ammessi” a detrazione a causa dei lavori Superbonus 110% non ultimati, in secondo piano, è impensabile che in brevissimo tempo (40/45 gg escludendo le festività natalizie) si possa concludere il restante 27% dei lavori, a causa anche dei crediti incagliati. La mancata proroga del superbonus 110% comporterà, a partire dal 1° gennaio 2024, la riduzione dell’aliquota al 70%, gravando in maniera consistente su quelle famiglie molisane che abitano nei condomini con i lavori non ultimati, cionondimeno, alimenterà contenzioni con le imprese e i professionisti.