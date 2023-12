Mcl: “Lavoro, responsabilità, passione: una nuova semina per ricucire il Paese”

CAMPOBASSO. Il Movimento Cristiano Lavoratori del Molise MCL celebra domani, giovedì 7 dicembre 2023 alle ore 17.30, il Congresso Regionale presso la sala conferenze dell’Incubatore Sociale in via Monsignor Bologna, 15 a Campobasso. Il tema centrale dell’evento sarà “Lavoro, responsabilità, passione: una nuova semina per ricucire il Paese”.

L’assise regionale rappresenta un passo significativo nella preparazione del Congresso nazionale che si svolgerà a Roma nei giorni 1, 2 e 3 febbraio 2024. Presiederà i lavori Maria Rosaria Pilla, delegata dalla presidenza nazionale. Dopo il dibattito seguiranno le elezioni per il rinnovo degli organi sociali e dei delegati al congresso nazionale.

Il congresso rappresenta un momento cruciale di riflessione e confronto sulla situazione attuale: oggi diventa sempre più urgente riannodare i fili di una società sfilacciata e in profonda crisi valoriale, una crisi strettamente collegata a quella economica.

Il Mcl ritiene necessario favorire una più convinta partecipazione dei corpi intermedi all’interno dei processi sociali e politici, affermando una visione dell’uomo e del lavoro che rimetta concretamente la persona al centro. Un ruolo da protagonisti, come auspicato dal Papa, sempre più attivi, senza aver timore di assumere con responsabilità e coerenza un ruolo principale nel cambiamento e per il cambiamento. Va riaffermata l’essenzialità del lavoro per la dignità dell’uomo e per lo sviluppo di tutta la comunità; Bisogna far emergere le tante ricchezze ambientali, turistiche, culturali, agroalimentari, industriali e, soprattutto, umane. Questi alcuni temi al centro del dibattito congressuale.