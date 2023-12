Festa del Ringraziamento Coldiretti: la sfilata dei trattori

Festa del ringraziamento Coldiretti

RIPABOTTONI. A Ripabottoni torna la festa del Ringraziamento, un’occasione di sosta e di riflessione, sul bene della terra e dei suoi prodotti, da sempre festa identitaria della Coldiretti.

A preoccupare anche quest’anno il contesto internazionale incerto dovuto ai due conflitti in atto (Ucraina e Medio Oriente) che hanno riflessi per tutti i Paesi, unitamente al rallentamento della crescita, all’inflazione, all’aumento del costo dell’energia e delle materie prime. Una ricorrenza dal significato rilevante per il settore agricolo, festeggiata dalla Coldiretti in tutta Italia per rendere grazie del raccolto dei campi, per fare un bilancio dell'annata in corso e per chiedere la benedizione di quella nuova.

Ribadire il forte legame dell’uomo con la natura e la terra: questo il senso della manifestazione che in questa edizione la sezione di Ripabottoni ha voluto rinnovare e che, quest’anno, ha visto la partecipazione di molti agricoltori provenienti anche dai vicini paesi come Casacalenda, Provvidenti e Campolieto. «La stagione purtroppo risente delle criticità dovute al caro energia e delle materie prime, nonché del cambiamento climatico - dice il presidente della sezione locale Coldiretti, Onofrio Ciarla che aggiunge - gli agricoltori sono oggi i veri custodi dell’ambiente dal momento che se ne prendono cura, con la coltivazione della terra e la salvaguardia del territorio».

La manifestazione, domenica scorsa, ha preso il via alle ore 9.30 con il raduno dei mezzi agricoli nel piazzale di contrada Pozzillo a seguire il corteo, che ha raggiunto la Chiesa parrocchiale per la Santa Messa delle ore 10:30 terminata con la benedizione dei trattori, degli agricoltori e delle loro famiglie.

La giornata è proseguita con un momento conviviale offerto dalla Coldiretti locale, con tutta la cittadinanza che il presidente Onofrio Ciarla ha voluto ringraziare per la nutrita partecipazione, contribuendo così all’ottima riuscita della manifestazione, e si è conclusa con la donazione delle offerte al centro Caritas di Termoli.

Galleria fotografica