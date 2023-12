Mondo agricolo in crisi, campagna vinicola "smarrita" e Consorzio di bonifica al palo

Mondo agricolo in crisi: intervista a Serafino Bulmetti (Confagricoltura Molise)

CAMPOBASSO. Non capita spesso, lo hanno sottolineato gli stessi protagonisti di ieri della conferenza stampa, indetta alle ore 10, presso la sede regionale della Cia, in via Giambattista Vico n. 69/A, a Campobasso. Conferenza a cui hanno preso parte i dirigenti regionali delle tre associazioni di categoria, Coldiretti, Cia e Confagricoltura, con Claudio Papa, Luigi Santoianni e Serafino Bulmetti.

Nel corso dell’incontro si è discusso dei vari problemi che affliggono l’agricoltura molisana a cominciare dalle criticità che sta attraversando il Consorzio di Bonifica del Basso Molise e dell’emergenza generata dalla peronospora per il settore vitivinicolo.

Il grido d’allarme è congiunto e per questo particolarmente preoccupante. Arriva da Coldiretti, Cia e Confagricoltura, i maggiori rappresentanti di aziende impegnate nella produzione e trasformazione nei campi vitivinicolo, olivicolo, ortofrutticolo e cerealicolo.





Tutte le filiere sono in crisi, il messaggio che arriva dalla conferenza stampa svolta a Campobasso. In particolare in ginocchio ci sono le aziende vitivinicole con danni pari all’80% della produzione a causa della peronospora.

Molteplici i temi, primo fra tutti il cambiamento climatico e la necessità di avere acqua per produrre. La crisi del settore agricolo parte da lontano ma nell’ultimo periodo si è aggravata e le risorse stanziate dal governo non sono sufficienti a ristorare un settore che, anche in Molise, rappresenta una delle locomotive dell’economia





Durante il tavolo verde con l’assessore Micone, le associazioni di categoria hanno sottolineato l’importanza di dare un nuovo impulso ai consorzi di Bonifica, in particolare a quello del Basso Molise, commissariato e con forti difficoltà dal punto di vista finanziario.