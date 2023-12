Danni per quasi 27 milioni di euro al settore vitivinicolo molisano

CAMPOBASSO. La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alle Politiche agricole e agroalimentari Salvatore Micone, questa mattina, con deliberazione n.375, e considerato il termine perentorio di 60 giorni dalla data in vigore della legge 9 ottobre 2023 n.136, di conversione del decreto-legge 10 agosto 2023 n. 104, per deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi, ha approvato la proposta di declaratoria di eccezionalità inerente gli attacchi di peronospora a seguito degli eventi atmosferici avversi (piogge alluvionali e persistenti) verificatisi nella regione Molise dal 1° aprile al 30 giugno 2023.

Provvedimento trasmesso al Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, la cui entità dei danni arrecati alle produzioni viticole, sulla base delle segnalazioni pervenute, è stata quantificata pari a 26.465.000 euro.

“Siccità, piogge abbondanti e persistenti, grandinate, propagazione della peronospora, situazioni emergenziali ed eccezionali si stanno verificando -ha dichiarato Micone- sempre più con maggiore frequenza, dovute ai cambiamenti climatici e colpiscono duramente il comparto agricolo e agroalimentare

La richiesta di declaratoria per l’eccezionalità degli attacchi dalla peronospora al settore vitivinicolo rappresenta un importante passo, un riconoscimento dei danni subiti dal fenomeno che hanno messo a dura prova i raccolti stagionali, e consentirà di accedere agli agricoltori e imprenditori agricoli ad interventi e sostegni finanziari previsti da normative nazionali per cercare di, almeno in parte, ristorare le perdite subite.

Nel territorio regionale, i danni alle produzioni viticole hanno superato la soglia del 30% della produzione lorda vendibile. La Regione Molise è vicina agli agricoltori ed agli imprenditori agricoli molisani, mantenendo una stretta interlocuzione con il Ministero dell’Agricoltura”.