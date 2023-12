Donato Campolieti nuovo direttore Cia dell'Alta Lombardia

TERMOLI. Mercoledì scorso, 6 dicembre, presso la sede di Cia-Agricoltori Italiani Alta Lombardia a Como, il Comitato esecutivo provinciale ha nominato come nuovo direttore Donato Campolieti.

Originario del Molise e grande esperto di tematiche agricole, Campolieti lavora per Cia dal 1997, dove ha ricoperto, tra le altre, le cariche di Presidente provinciale di Campobasso dal 2004 al 2009, di Direttore Regionale Cia Molise dal 2010 al 2023 e di Rappresentante designato dal Confederazione Italiana Agricoltori nel Comitato di sorveglianza del Psr Regione Molise.

Cia Alta Lombardia affida perciò la direzione della propria sede a persona di grande esperienza e preparazione, che saprà essere punto di riferimento e guida per i dipendenti e soprattutto risorsa di enorme utilità per i soci Cia e per i cittadini che si rivolgeranno agli uffici del Caf e del Patronato Inac.