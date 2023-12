«Tempi stretti: un percorso positivo e sfidante, che non deve penalizzare»

TERMOLI. Ultime organizzazioni sindacali che proponiamo in rassegna sul tavolo nazionale automotive realizzato al Mimit con Stellantis. Per la Fismic-Confsal: «Tempi stretti, un percorso positivo e sfidante, che non deve penalizzare». Per la Fismic-Confsal hanno presenziato all'incontro il segretario generale, Roberto Di Maulo, e il vicesegretario generale, Sara Rinaudo. Il Governo, durante la riunione, ha ribadito l’obiettivo di 1milione di autoveicoli all’anno da produrre e l’intenzione di investire su ricerca e sviluppo e sulla formazione professionale, con particolare attenzione nell’utilizzo di fondi per accompagnare e sostenere la riconversione delle singole aziende. Stellantis ha asserito che prosegue l’impegno preso nei confronti del Paese, e di aver mostrato concretamente la centralità dell'Italia nel Gruppo, non solo con l’inaugurazione del Battery tecnology centre e con l’apertura della Hub Circular economy, ma anche con il programma di lancio dei nuovi modelli in produzione previsto da qui al 2026. «I tempi sono stretti – commenta il segretario generale Fismic Confsal, Roberto Di Maulo - il percorso proposto dal Ministro Urso è positivo e parteciperemo con spirito costruttivo, ma al momento gran parte del lavoro è ancora tutto da fare. L’obiettivo di 1 milione di autoveicoli da produrre in Italia è raggiungibile solo se comprensivo dei veicoli commerciali e salvaguardando il futuro delle produzioni della 500 BEV e della Panda. Abbiamo chiesto al Governo tempi stretti e compagini qualificate per arrivare presto a una politica di sostegno industriale che consenta insieme alle infrastrutture sul territorio di procedere nella transizione ecologica senza penalizzare i cittadini e l’occupazione nazionale».

La sigla Aqcf-r: «Riteniamo che sia un obiettivo concretamente raggiungibile, probabilmente con implementazioni successive, considerando che nell’anno che si sta per concludere la produzione complessiva di Stellantis, compresi i veicoli commerciali, dovrebbe attestarsi fra 700 e 800 mila unità. Tuttavia sarà importante tenere alta l’attenzione sugli aspetti occupazionali, e chiarire alcuni aspetti del piano industriale aziendale. Auspichiamo dunque che il target possa consentire di colmare il notevole divario che si è registrato anche nel 2022 nel nostro Paese dove, su un totale di 1,4 milioni di auto immatricolate in Italia, solo 450 mila erano le vetture di produzione italiana, come ha ricordato anche il ministro Adolfo Urso. Confidiamo che vi sia una migliore finalizzazione degli incentivi, dato che finora l’80% delle risorse erogate sono andate ad auto prodotte all’estero. È necessario però che si passi in tempi brevi dalle dichiarazioni di intento alla fase operativa, riteniamo che ciò possa essere agevolato dalla suddivisione dei lavori in tavoli tecnici, dedicati a volumi e produzione, a competitività e efficientamento produttivo, a ricerca e innovazione, a supply chain e componentistica, a occupazione e formazione. Condividiamo il richiamo del Governo a politiche europee sulla transizione all’elettrico, basate su maggiore pragmatismo e minore ideologismo, in nome di quel principio di neutralità tecnologica che comprende le ricadute inquinanti durante l’intero ciclo di vita dei prodotti (e non solo nella fase di circolazione dei veicoli). D’altro canto anche i recenti spiragli di apertura sul motore euro7 in sede europea sollecitati dal Governo italiano vanno in questo senso. Il contributo del Governo può essere decisivo anche sul piano nazionale per garantire la tutela occupazionale dei lavoratori di Stellantis, e dell’intera filiera automotive. Per questo è auspicabile che si passi a un confronto dettagliato, stabilimento per stabilimento, compresi gli enti di ricerca e sviluppo nonché enti di staff e amministrativi. Come confermato dal ministro Urso, le risorse finanziarie sono già stanziate. Il Fondo automotive ammonta a 6 miliardi di euro fino al 2030: somma che andrà riservata non solo agli incentivi per automobilisti, ma anche all’aumento della produzione.

È necessario che un piano operativo sia celermente approntato, per accelerare le riconversioni industriali (come in atto a Termoli per la gigafactory ad esempio) e per rafforzare le tutele dei lavoratori, in termini di ammortizzatori sociali e riqualificazione professionale, di fronte alla sfida del passaggio alla mobilità elettrica». «Il governo ha intenzione di realizzare un grande piano, a sua volta suddiviso in 5 gruppi di lavoro, tavoli tecnici che potrebbero partire già dal mese di dicembre con l’obiettivo di costruire il futuro dell’Automotive in Italia: l’obiettivo è arrivare a produrre 1 milione di veicoli, a sostegno del quale Stellantis ha annunciato importanti progetti e garanzie nei confronti del nostro Paese con il sostegno del governo e importanti risorse che saranno messe a disposizione dal governo verso la transizione ecologica». Lo dichiara il segretario Nazionale Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera, presente al tavolo permanente sull’Automotive presso il Mimit con il vicesegretario nazionale Ugl Metalmeccanici, Aurelio Melchionno. Tavolo composto da tutti i soggetti coinvolti nel settore.

«Abbiamo chiesto di capire i tempi di lavoro del piano e di farlo partire il prima possibile in modo che si possa accompagnare in maniera ferma la transizione dell’Automotive e cercare di mettere in fila tutte le misure per rilanciare il settore». «Una partita importante sarà anche quella di Anfia che accompagnerà tutto il percorso con le sue competenze. Un altro tema che l’Ugl Metalmeccanici ha sollevato è la formazione che dovrà accompagnare il nuovo percorso dei lavoratori, oltre a seguire con il ministero del Lavoro la costruzione di un nuovo ammortizzatore sociale diversificato che sia consono all’Automotive», conclude Spera.