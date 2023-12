"Patto di stabilità, no grazie", la Uil molisana in missione a Bruxelles

TERMOLI. Campobasso (ma in rappresentanza dell'intero Molise), Roma (per l'intera Italia) e Bruxelles (in Unione europea), le tre caselle di attivismo sindacale della Uil, che ha scalato il Nord Europa giungendo alla sede della Commissione, per dire no ai vincoli anti-sviluppo del Patto di stabilità.

«Anche il Molise oggi è in piazza a Bruxelles, con la Confederazione europea dei sindacati insieme a tutti i sindacati Europei per dire: No al patto di stabilità».

Lo annuncia la segretaria della Uil Tecla Boccardo presente alla manifestazione europea che così prosegue: «Mantenere il Patto di Stabilità è una scelta sbagliata e pericolosa che blocca la crescita del paese e il sostegno sociale alle persone.

Lo ribadiamo da due anni attraverso la nostra campagna "Patto di stabilità, NO grazie”

Ciò che serve è un patto per la crescita.

Altrimenti rischiamo che per l'ennesima volta saranno lavoratrici e lavoratori e pagare il prezzo più alto di questa transizione.

Continuiamo a chiedere investimenti all'Europa che può e deve dare risposte diverse ai cittadini. Continueremo nella nostra mobilitazione per un’Europa davvero solidale e per una vera sostenibilità sociale delle politiche europea!»

