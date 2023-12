Consiglio generale della Cisl Abruzzo-Molise in riunione a Termoli

TERMOLI. La Cisl Abruzzo-Molise ha scelto la città di Termoli per svolgere il proprio Consiglio Generale venerdì 15 dicembre 2023 dalle ore 9.30 presso L’Istituto Alberghiero “Federico di Svevia. I lavori della giornata saranno aperti dalla relazione del Segretario generale, Giovanni Notaro. Sarà l’occasione per un esame della situazione politico sindacale in vista del rush finale della legge di bilancio e per rilanciare le proposte della Cisl. In modo particolare saranno affrontate le problematiche che interessano l’Abruzzo e il Molise ponendo l’accento sulle condizioni per ritornare a crescere e a garantire un futuro migliore ai nostri territori.

Le conclusioni saranno affidate al segretario nazionale organizzativa della Cisl, Daniela Fumarola.