Curatori speciali per minori e amministratori di sostegno: consegnati gli attestati

LARINO. Ieri mattina è avvenuta la cerimonia di consegna degli attestati ai diciannove partecipanti del corso di curatore speciale del minore e di amministratore di sostegno promosso dalla Scuola Forense frentana, diretta con impareggiabile passione e professionalità dall’avvocato Micaela Bruno, in collaborazione con l’ordine degli avvocati di Larino presieduto dall’avvocato Michele Urbano. Nella sala della formazione dell’ordine, al piano rialzato del palazzo di giustizia l'atto conclusivo di un percorso, sviluppato in cinque lezioni, tutte interamente in presenza, che ha visto come relatori alcuni di magistrati del foro frentano come la procuratrice Elvira Antonelli e la dottoressa Rosaria Vecchi, diversi avvocati esperti di diritto di famiglia e minori come Michele Campolieti, Annunziata De Michele, Gabriella Degnovivo, Luigi Iavasile, Barbara Mascitto, Ernestina Piscopo, Domenico Porfido e Michele Urbano. Con loro anche alcuni psicoterapeuti e psicologi forensi come la dottoressa Adriana Viotti.

«Relatori d’eccezione per i 19 partecipanti al corso che – come è stato ricordato dalla direttrice della scuola forense Micaela Bruno – da oggi hanno acquisito un attestazione importante che permetterà loro di poter spendere la doppia qualifica sia di curatore speciale del minore sia di amministratore di sostegno».

La cerimonia di conclusione del corso è stata festeggiata come detto con la consegna degli attestati e le classiche foto ricordo alla presenza della procuratrice Antonelli, della dottoressa Vecchi, dell’intera scuola forense e dell’intero consiglio dell’ordine degli avvocati. Questi i nomi dei nuovi curatori speciali del minore ed amministratori di sostegno: gli avvocati Marcello Benevento, Giovanna Bisaccia, Valentina Bozzelli, Micaela Bruno, Luca Giuseppe Cappella, Gina Capuano, Angela Catalano, Danila D’Onofrio, Luigi Carlo De Cesare, Giuseppe De Michele, Giuseppe Iuliani, Anna Lalli, Ornella Mancini, Teodolinda Pascarella e Valeria Renzi. Mentre tra i dottori: Myriam Galletta, Viviana Gatti e Donato Martino.

Galleria fotografica