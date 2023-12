“Olive da Tavola” 2023: Premio Speciale Impresa Femminile e Menzione d’Onore

CAMPOBASSO. Il Molise ha ottenuto un Premio Speciale Impresa Femminile e una Menzione d’Onore in occasione della cerimonia di proclamazione dei vincitori della terza edizione del concorso nazionale “Ercole Olivario–sezione Olive da Tavola”, nato per valorizzare il settore delle olive da mensa sostenendo le imprese nel miglioramento della qualità del prodotto e nella diversificazione produttiva.

L’impresa molisana che ha conseguito il Premio Speciale Impresa Femminile, previsto per l’impresa partecipante condotta da donne che abbia conseguito il maggior punteggio, e la Menzione d’Onore, conferita ai produttori di “Olive al Naturale” che hanno ottenuto un punteggio superiore a 75/100, è l’azienda Marina Colonna di San Martino in Pensilis.

La premiazione, moderato da Federico Sisti, Segretario Generale della Camera di Commercio dell’Umbria, ha visto la partecipazione di Giorgio Mencaroni, Presidente della Camera di Commercio dell’Umbria e del Comitato di coordinamento dell’Ercole Olivario, al quale è stato poi affidato il compito di rivelare i nomi dei vincitori. Ad intervenire inoltre nel corso dell’evento Sebastiano Forestale, in rappresentanza del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, che ha parlato delle prospettive del comparto olivicolo; Nicola di Noia, Direttore generale di Unaprol (Consorzio Olivicolo Italiano) e Barbara Lanza, Capo Panel del Comitato di assaggio per le olive da tavola del Crea di Pescara – IT e Capo Panel del Concorso Ercole Olivario.

Il concorso “Olive da Tavola” è organizzato dall’Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in collaborazione con la Camera di Commercio dell’Umbria, il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Ministero delle imprese e del Made in Italy, l’Agenzia Ice; e con il sostegno di Unaprol Consorzio Olivicolo Italiano, Italia Olivicola e del Crea - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - Centro di Ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentari Sede di Pescara.

Il settore delle olive da mensa ha interessanti opportunità di sviluppo e diversificazione produttiva per moltissime imprese olivicole, con potenzialità cospicue di crescita legate sia all’insufficienza del prodotto nazionale rispetto agli elevati consumi interni, sia all’incremento tendenziale dell’export. Il Premio vuole essere un punto di partenza per affrontare le tematiche delle olive da tavola su un tavolo allargato, incentivare la produzione di qualità, stimolare una produzione sostenibile, creare una piattaforma per inserire eventi di formazione rivolti ai produttori, avvicinare la ricerca al mondo reale e costruire un percorso che coinvolga non solo i produttori, ma anche i ristoratori e consumatori.

Il progetto promozionale per le olive da tavola non si esaurisce con il solo premio, ma verranno avviate delle iniziative promozionali sia in Italia che all’estero, come già accaduto per la precedente edizione con l’invito rivolto ai vincitori a partecipare alla fiera Gourmet Selection di Parigi e l’organizzazione di momenti di cultura e di degustazione in occasione del Sol di Verona e di Agrifood”, mentre, per i temi connessi alla ricerca e all’innovazione, verrà sostenuta l’attività di sperimentazione sui paté di oliva, prodotto attualmente privo di una regolamentazione, riconoscendo agli iscritti la possibilità di inviare in degustazione dei campioni prodotti con le olive italiane trasformate in Italia nella campagna olivicola 2022-23.