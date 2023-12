«Ennesimo rimpallo tra Regione e Atm», nuova protesta di piazza

TERMOLI. Lamentele da parte di dipendenti e iniziative di matrice sindacale. Alle soglie delle festività natalizie si rinnova la vertenza Atm.

«Siamo alle solite, né la Regione Molise né Atm ancora pagano gli stipendi: l’azienda dà colpe alla Regione Molise, la Regione ancora non fa i mandati all’azienda, a causa dei problemi di collegamento che esistono da diversi giorni, il problema è che anche quest’anno faremo tutte le feste senza un euro, l’azienda non anticipa nulla, e con questo sono 11 Natali, undici Capodanni e 11 vigilie di Natale che ci fanno ricordare insieme alle nostre famiglie», lo sfogo amaro di un lavoratore.

Per proprio conto, le sigle del settore hanno organizzato un presidio di protesta.

«Il trasporto pubblico gioca un ruolo fondamentale nella mobilità di molti cittadini del Molise e la sua operatività è cruciale per garantire un tessuto sociale ed economico sano. Invece, il persistente mancato sta mettendo a repentaglio non solo il benessere finanziario dei dipendenti, ma anche la stabilità e l'efficienza del servizio stesso. Approssimandosi le feste natalizie, occorre evitare, nel modo più assoluto, che i dipendenti rimangano privi delle risorse necessarie a trascorrere delle serene festività. Non è assolutamente motivato un ritardo, considerate le puntuali e laute risorse erogate dalla Regione ed anche perché i ratei della tredicesima sono già inglobate nelle rimesse mensili della Regione.

In più, ai dipendenti non è dato nemmeno sapere la data di quando potrà essere percepito lo stipendio tredicesima mensilità, visto la completa mancanza di avvisi. Per i motivi indicati, viene indetto il presidio, dalle 10 alle 12, in piazza Prefettura, per martedì 19 dicembre».