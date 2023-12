«Più partecipazione nel lavoro: noi facciamo sindacato, non politica»

Consiglio generale Cisl Abruzzo-Molise: la segretaria nazionale organizzativa Daniela Fumarola

TERMOLI. Ritorno alle origini per il segretario generale della Cisl di Abruzzo e Molise, Giovanni Notaro, nel suo basso Molise, a Termoli, dove per tanti anni era dirigente metalmeccanico prima in via del Molinello, quindi sul Corso nazionale.

Occasione proprio l’incontro del Consiglio interregionale, ospitato all'istituto alberghiero Federico di Svevia, presenza di una cislina di spicco, Daniela Fumarola, segretaria organizzativa nazionale.