Ancora scioperi nella sanità, in Molise si fermano anche i veterinari

CAMPOBASSO. Domani, lunedì 18 dicembre i medici, veterinari, farmacisti, psicologi, biologi e dirigenti sanitari, di Aaroi-Emac, Fassid, Fvm e Cisl Medici si asterranno dal lavoro.

Si dà così seguito allo stato di mobilitazione e alla sequenza delle numerose iniziative di protesta finora adottate, più che mai necessarie per opporsi ad una Manovra che va a danno del Servizio Sanitario Pubblico, non riduce una lista d’attesa e non tutela la salute dei cittadini e si ribadisce il grande valore morale oltre che politico della difesa del Servizio sanitario nazionale e l’impegno ad evitare che un patrimonio fondamentale della nostra società e del nostro welfare possa essere piegato agli interessi di mercato.

Il SIVeMP Molise, sindacato dei veterinari pubblici, aderente alla Federazione Veterinari e Medici (Fvm) comunica la propria adesione alla giornata di protesta e informa che i servizi Veterinari Asrem garantiranno le attività essenziali come il pronto intervento a tutela del benessere animale, la vigilanza e controllo in presenza o sospetto di tossinfezioni relative ad alimenti di origine animale ove non dilazionabili e le attività per l’approvvigionamento di pesce e carni agli ospedali, case di cura ed istituti convenzionati nonché residenze protette ed assistite.

Le altre attività di ispezione, vigilanza e controllo, di certificazione e di commercializzazione delle filiere agro zootecnico alimentari il 18 dicembre saranno sospese dalle ore 24 del 17 dicembre alle ore 24 del 18 dicembre 2023. Considerato l’incremento delle attività di commercializzazione e movimentazione degli animali vivi e delle derrate alimentari contestuale al periodo festivo, si invitano gli organi preposti alla salvaguardia e alla tutela della sicurezza alimentare ad una attenta vigilanza onde evitare che pratiche fraudolenti possano compromettere la sicurezza dei consumatori.

A darne notizia è il segretario regionale Enrico Santoriello.