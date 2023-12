Servizio civile, l'Anpeas Molise entra nella Conferenza nazionale

BASSO MOLISE. L’Associazione Anpeas onlus entra a far parte della Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile, ovvero l'associazione che dal 1988 raccoglie alcuni dei maggiori Enti convenzionati con l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile per l'impiego di obiettori di coscienza in servizio civile e che dal 2001 in avanti promuovono il servizio civile nazionale ai sensi della L.64/01.

Un riconoscimento importante, ufficializzato il 15 dicembre a Roma nel corso dell’assemblea della Cnesc, che vede l’associazione Anpeas, iscritta all’albo nazionale degli Enti di Servizio Civile Universale alla sezione nazionale e per questo fortemente rappresentativa per la Regione Molise, tra gli osservatori. Una scelta determinata dalla condivisione delle finalità e dei valori, ma anche dall’esperienza pregressa e dalla realizzazione di numerosi progetti nell’ultimo triennio.

L’Anpeas, infatti, progetta per la quasi totalità dei comuni molisani (ben 100) e 22 Enti del privato sociale (tra cui Csv Molise, Legacoop Molise, Fondazioni, Cooperative Sociali, Associazioni di Volontariato e di Promozione Sociale, ecc.) oltre all’Università degli Studi del Molise.

L’Associazione ha realizzato e sta realizzando sul territorio molisano, progetti di assistenza, educazione e promozione culturale oltre che di tutela dell’ambiente, cercando di rispondere concretamente ai bisogni e alle evidenti criticità presenti in regione. «È una notizia che ci riempie di orgoglio ma anche di responsabilità - le parole di Patrizia Pano, presidente dell’associazione Anpeas - un risultato che ripaga il crescente impegno dell’associazione verso il Terzo Settore attraverso l’attuazione di numerosi progetti concepiti per rispondere ai bisogni del territorio molisano e portati avanti in stretta collaborazione e sinergia con gli enti della nostra rete accreditata».

L’Anpeas, dunque, rappresentativa dell’intera regione Molise e non solo, al tavolo della Cnesc, si interfaccerà con Acli, Aism, Anpas, Arci Servizio Civile, Assifero, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Avis nazionale, Caritas Italiana, Cesc Project, Cipsi, Cnca, Commissione sinodale per la diaconia (Csd), Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia, Cong. P.S.D.P. Ist. don Calabria, Salesiani per il sociale, Federsolidarietà/CCI, Focsiv, Inac, Legacoop, Movimento Cristiano Lavoratori (MCL), Movimento Volontariato Italiano (MOVI), Shalom, Uildm, Unicef, Unitalsi, Unpli, Vides Italia. Il Cesc, il patronato Enapa, il Movimento Nonviolento e l'Opera Don Orione in qualità di osservatori.

«Nella ferma convinzione che il servizio civile renda i nostri giovani protagonisti, siamo certi di poter offrire il nostro contributo al sistema, promuovendo al contempo principi fondamentali quali la difesa non armata e nonviolenta della Patria, l’educazione alla pace, la solidarietà e la cittadinanza attiva», le parole pronunciate dalla presidente in assemblea.