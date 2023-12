Ex Sevel, il 20 dicembre sospesa l'attività lavorativa per mancanza di materiali

ATESSA. "Si sospende l'attività lavorativa per il primo turno e per il turno centrale di domani 20 dicembre 2023, per mancanza fornitura materiali. La suddetta fermata sarà coperta da cassa integrazione.

Il reparto CKD lavorerà regolarmente. Inoltre tutti i corsi già programmati si svolgeranno regolarmente".

Così in una nota il Comitato Esecutivo.