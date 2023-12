Dopo oltre tre mesi le "vongolare" sono tornate in mare

TERMOLI. Una timida speranza di recuperare qualcosa in termini economici (e di prodotto) in vista delle festività natalizie, questo quanto ha sperato il consorzio Co.Ge.Vo Molise, che ha chiuso la fase di sospensione volontaria dell’attività ittica che perdurava dalla metà di settembre. Ci riferiamo al comparto dei vongolari, in estrema sofferenza a causa dell’ancora inspiegata morìa dell’80% di molluschi bivalvi nei banchi naturali lungo la costa molisana.

L’ultima frazione di fermo volontario è andata da lunedì 11 a lunedì 18 dicembre, decisione che venne assunta nell’assemblea del 7 dicembre scorso, come aveva reso noto il presidente del Consorzio obbligatorio Matteo Di Candia, adesso le vongolare sono in mare, l’auspicio è chele 10 imbarcazioni possano recuperare quante più vongole possibili, sia per approvvigionare tavole e locali, che mettere in tasca quei ricavi necessari a tamponare perdite davvero ingenti, per la mancata attività di raccolta dell’intero autunno.